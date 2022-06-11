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Kariyerinin en iyi dönemi

Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanını topladı. Başarılı çalıştırıcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini bu sezon geçirdi, adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Kariyerinin en iyi dönemi
Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanını topladı. Başarılı çalıştırıcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini bu sezon geçirdi, adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.
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