Kariyerinin en iyi dönemi

Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanını topladı. Başarılı çalıştırıcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini bu sezon geçirdi, adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.
Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanını topladı. Başarılı çalıştırıcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini bu sezon geçirdi, adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.