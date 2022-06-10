Yeniden Alioski

Şampiyon Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için savunmanın soluna mutlaka takviye yapacak bordo-mavililerin gündemine tanıdık bir isim geldi: Ezgjan Alioski. Abdullah Avcı'nın iki transfer döneminde de listesinde yer alan 30 yaşındaki sol bek, uzun uğraşlara rağmen alınamamıştı. Leeds United ile sözleşmesinin bittiği dönemde yıllık 1.3 milyon euro + 500 bin euro imza parası teklif edilen Kuzey Makedonyalı yıldız ikna edilememişti. Premier Lig'de önceki sezon 36 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamış, ardından Trabzonspor yerine Al Ahli'ye gitmişti.

BONSERVİSİNİ ALMALI

Suudi Arabistan ekibine 2 senelik imza atan 1.71 boyundaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol atıp, 8 asist yaptı. Al Ahli'de mutsuz olduğunu söyleyen ve ayrılmak istediğini açıklayan Alioski'nin menajeri, Karadeniz devinin kapısını çaldı. İsviçre vatandaşlığı da bulunan tecrübeli futbolcu, sol bekin yanı sıra her iki kanatta da başarılı bir şekilde oynayabiliyor. Sol ayaklı olan Alioski'ye Abdullah Avcı'nın yeşil ışık yaktığı vurgulandı. Arabistan temsilcisi ile bonservis sorununu çözmesi halinde hemen imzaların atılacağı vurgulanıyor. Son derece skorer bir savunmacı olan Alioski'nin hazırlık kampına yetiştirileceği dile getiriliyor.

ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992'de Makedonya'da doğan Alioski futbola İsviçre'de başladı. Young Boys altyapısıda yetişen sol bek, Schaffhausen'e transfer oldu. Lugano'da da kiralık forma giydikten sonra bonservisi alındı. 2017-18'de 2.5 milyon euro'ya Leeds United'a imza attı. Geçtiğimiz sezon Suudi ekibi Al Ahli'ye gitti.

FORVET GİBİ SOL BEK

Alioski bir bek olmasına rağmen son derece skor üretebilen bir futbolcu. Kulüp kariyerinde toplam 424 maça çıktı. Bu periyotta 61 kez fileleri sarstı, 54 de asist yaptı. Toplam 115 gole direkt etki etti.

TAM BİR JOKER, İSMİ GJANNİ

İsmi halk arasında 'Gjanni' olarak bilinmektedir. Oldukça çok yönlü bir sol ayaklı olan Alioski, ağırlıklı olarak sol kanatta oynamakta ve ayrıca ofansif orta saha, sol bek, sağ kanat olarak da oynayabilmektedir.