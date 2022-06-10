Uğurcan geri sayımı

Kaptan Uğurcan Çakır, veda edebilir. Avrupa'nın Beş Büyük Ligi kabul edilen Bundesliga (Almanya), La Liga (İspanya) Ligue 1 (Fransa), Premier League (İngiltere) ve Serie A'da (İtalya) forma giyen kaleciler arasında % 80 kurtarış yüzdesine ulaşarak bu alanda Avrupa'nın en iyisi olan 26 yaşındaki eldiven dev kulüplerin radarında. Yönetim, Uğurcan'a kalması için ciddi bir iyileştirme teklif edilecek. Ancak oyuncunun menajeri de olan ağabeyi Necdet Çakır, sosyal medyadan kum saati paylaştı ve "Başka bir yerlerde en güzel halinle" diye yazarak ayrılık sinyalleri verdi. Tecrübeli file bekçisi, bu paylaşımının transfere yorumlanmaması gerektiğini vurguladı. Ama Trabzonspor taraftarları daha önce "Artık Avrupa'da oynamak istiyorum. Zamanı geldi" diyen oyuncunun ayrılma isteğinin devam ettiğine vurgu yaptı.

İşte o paylaşım: