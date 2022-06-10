TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
Bordo-mavili ekipte teknik patron Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapılacak.
Fırtına'da öncelik ise savunma hattını güçlendirmek.
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
Bordo-mavili ekipte teknik patron Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapılacak.
Fırtına'da öncelik ise savunma hattını güçlendirmek.
Bu bağlamda harekete geçen Trabzonspor, sol bek bölgesi için Alioski'yi gündemine alırken; sağ bek için de Larsen'i takibe almıştı.
Karadeniz Fırtınası için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
A Spor'dan Bora Salgın'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Trabzonspor, sol bek bölgesi için Milan forması giyen Fode Ballo Toure için girişimlerde bulundu.
Bordo-mavili ekibin 25 yaşındaki sol bek için İtalyan ekibine 3 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ifade edildi.
Haberde Milan'ın Senegalli sol beki takımdan göndermek istediği belirtildi.
Milan ve Trabzonspor arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Bordo-mavililerin Toure'yi kadrosuna katmak için teklifini artırması gerektiği vurgulandı.
FODE BALLO TOURE KİMDİR?
Fode Ballo Toure, 3 Ocak 1997 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Senegalli oyuncu, futbola PSG'nin altyapısında başladı.
Toure, 2017 yazında Lille'e transfer oldu.
Senegalli sol bek, 2019 devre arasında Monaco'ya 11 milyon Euro bedelle transfer oldu.
Toure'nin son durağı ise Milan oldu. 25 yaşındaki oyuncu 2021 yazında 5 milyon Euro bedelle İtalyan devine transfer oldu.
Toure geçtiğimiz sezon Milan'da 12 maça çıktı ve 534 dakika sahada kaldı.
Senegal Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 11 maça çıktı.
Toure'nin Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.