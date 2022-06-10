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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde sol bek arayışları devam ediyor. Fırtına son olarak Milan'da forma giyen futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 18:21
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Bordo-mavili ekipte teknik patron Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Fırtına'da öncelik ise savunma hattını güçlendirmek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Bu bağlamda harekete geçen Trabzonspor, sol bek bölgesi için Alioski'yi gündemine alırken; sağ bek için de Larsen'i takibe almıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Karadeniz Fırtınası için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

A Spor'dan Bora Salgın'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Trabzonspor, sol bek bölgesi için Milan forması giyen Fode Ballo Toure için girişimlerde bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Bordo-mavili ekibin 25 yaşındaki sol bek için İtalyan ekibine 3 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Haberde Milan'ın Senegalli sol beki takımdan göndermek istediği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Milan ve Trabzonspor arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Bordo-mavililerin Toure'yi kadrosuna katmak için teklifini artırması gerektiği vurgulandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

FODE BALLO TOURE KİMDİR?

Fode Ballo Toure, 3 Ocak 1997 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Senegalli oyuncu, futbola PSG'nin altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Toure, 2017 yazında Lille'e transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Senegalli sol bek, 2019 devre arasında Monaco'ya 11 milyon Euro bedelle transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Toure'nin son durağı ise Milan oldu. 25 yaşındaki oyuncu 2021 yazında 5 milyon Euro bedelle İtalyan devine transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Toure geçtiğimiz sezon Milan'da 12 maça çıktı ve 534 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Senegal Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 11 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu!

Toure'nin Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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