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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı çalışmalara başladı. Bordo-mavili teknik adam, Türkiye’de ekibine uzmanlığı duran top olan bir antrenör katan ilk isim olacak. Fırtına'nın köşe vuruşları, frikikleri ve taç atışları artık çok daha etkili olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Teknik direktör Abdullah Avcı, ekibine önemli bir katkı yapmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Geride kalan sezon duran top organizasyonlarında başarılı bir görüntü ortaya koyamayan ve sadece yüzde 13 başarı sağlayarak, 9 skor katkısı alabilen Trabzonspor'da Avcı bu konuya el attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Tecrübeli hoca, EURO 2020'den itibaren Avrupa'da çok aktif bir şekilde kullanılmaya başlayan duran top antrenörlüğü sistemini ilk kez Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Uzmanlığı direkt duran top olan bir antrenörü ekibine alacak olan Avcı, belirlediği isimlerle görüşüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Fırtına'nın köşe vuruşları, frikikleri ve taç atışları artık çok daha etkili olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

LIVERPOOL, İTALYA VE DANİMARKA

İlk olarak Liverpool aktif bir taç antrenörü olan Thomas Grönnemark'ı teknik ekibe dahil ederek bu akımı başlattı. Daha sonra bu sistemi milli takım düzeyinde Mancini'li İtalya ve Danimarka, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda uyguladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Hatta Mancini'nin teknik ekibinde yer alan Gianni Vio, duran topun günümüz futbolundaki etkisine de vurgu yaptığı 30 Percent isimli bir kitap yazdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

PROGRAM ÇOK YOĞUN

Abdullah Avcı, Süper Lig'in bitimiyle çıktığı kısa süreli tatili tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon çalışmalarına başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Başarılı hoca, "Önümüzde çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

3. KASKETLİ HOCA OLDU

Trabzonspor daha önce kasketleriyle ün yapan Ahmet Suat Özyazıcı (4), Özkan Sümer (2) ile şampiyonluk yaşamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Bu sezon da bir başka kasketli; Abdullah Avcı bunu başararak tarihe geçti. Böylece 38 yıllık kupa hasreti sona erdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

İNANILMAZ BİR İSTATİSTİK

10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı, Süper Lig'de çıktığı 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 6 kez yenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

Bu periyotta, bordomavili takımla birlikte Süper Kupa'yı, ardından da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

2016-2017'de Başakşehir ile 34 maçta 73 puan elde eden başarılı hoca, bordo-mavili takımla 38 maçta 81 puan topladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

KUPAYI KALDIRMIŞTI

En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavili takım, 27 Ocak 2021'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazanmıştı. Avcı bu kupanın takımı pozitif etkilediğini dile getirmişti

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı devrimi! Yeni sezonda...

EZELİ RAKİBİNİ EGALE ETTİ

Bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyon olarak F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Kanarya, 1967-68, 1969-70 ve 2013-14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Abdullah Avcı'lı Fırtına, bu rekoru egale etti.

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