TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavililer, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.
Trabzonspor özellikle savunma hattını güçlendirmek istiyor.
Şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavililer, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.
Trabzonspor özellikle savunma hattını güçlendirmek istiyor.
Fırtına, önceliği ise sağ ve sol bek transferine verdi.
Bu bağlamda Trabzonspor, 2 yıldızı gündemine aldı.
ALIOSKI BOMBASI
A Spor'dan Bora Salgın'ın haberine gçre; Bordo-mavililerin sol bek transferi için Ezgjan Alioski için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sol bek transferi için, "Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Bu dönem bir sol bek alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Fırtına'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de top koşturan Alioski'yi transfer etmek istediği ifade edildi.
Al-Ahli'de mutsuz olan oyuncunun bordo-mavili ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Alioski, sol bölgesinin yanı sıra sol ön ve sağ önde de forma giyebiliyor.
Kuzey Makedonyalı futbolcu geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
30 yaşındaki oyuncunun Al-Ahli ile gelecek yaza kadar sözleşmesi bulunuyor.
SAĞ BEK TRANSFERİ DE BİTİYOR
Trabzonspor ayrıca sağ bek transferi için Danimarkalı Jens Stryger Larsen'le görüşmelerini sürdürüyor.
31 yaşındaki futbolcunun Danimarka'nın 10 Haziran Cuma günü Hırvatistan'la oynayacağı maçta bordo-mavili ekibin gözlemcileri tarafından izleneceği öğrenildi.
Bordo-mavililer, Bruno Peres'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Larsen transferini düşündüğü gelen haberler arasında.
Larsen, geçtiğimiz sezon Udinese'de 12 maça çıktı ve 1 asist katkısında bulundu.
Danimarkalı futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi.
Larsen, sağ bek bölgesinin yanı stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor.