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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer sol bek transferi için yeniden listenin başına Alioski'yi yazdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 17:42
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

3 kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavililer, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Trabzonspor özellikle savunma hattını güçlendirmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Fırtına, önceliği ise sağ ve sol bek transferine verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Bu bağlamda Trabzonspor, 2 yıldızı gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

ALIOSKI BOMBASI

A Spor'dan Bora Salgın'ın haberine gçre; Bordo-mavililerin sol bek transferi için Ezgjan Alioski için görüşmelere başladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sol bek transferi için, "Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Bu dönem bir sol bek alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Fırtına'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de top koşturan Alioski'yi transfer etmek istediği ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Al-Ahli'de mutsuz olan oyuncunun bordo-mavili ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Alioski, sol bölgesinin yanı sıra sol ön ve sağ önde de forma giyebiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Kuzey Makedonyalı futbolcu geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

30 yaşındaki oyuncunun Al-Ahli ile gelecek yaza kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

SAĞ BEK TRANSFERİ DE BİTİYOR

Trabzonspor ayrıca sağ bek transferi için Danimarkalı Jens Stryger Larsen'le görüşmelerini sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

31 yaşındaki futbolcunun Danimarka'nın 10 Haziran Cuma günü Hırvatistan'la oynayacağı maçta bordo-mavili ekibin gözlemcileri tarafından izleneceği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Bordo-mavililer, Bruno Peres'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Larsen transferini düşündüğü gelen haberler arasında.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Larsen, geçtiğimiz sezon Udinese'de 12 maça çıktı ve 1 asist katkısında bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Danimarkalı futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'da Alioski aşkı yeniden alevlendi!

Larsen, sağ bek bölgesinin yanı stoper ve sol bekte de forma giyebiliyor.

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