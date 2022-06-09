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Örümcek adam Uğurcan Çakır

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışlar ve arkadaşlarına verdiği güven ile şampiyonluğun en önemli aktörlerinden oldu... Fırtına ligin en az gol yiyen takımı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Örümcek adam Uğurcan Çakır

Şampiyon Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Bordo-mavili takım, 38 haftada kalesinde 36 gol görerek maç başına 0.94'lük ortalamasıyla rakiplerine fazla şans vermedi. Karadeniz devi, Başakşehir ile birlikte ligde en az gol yiyen takım unvanını elde etti. Kaptan Uğurcan da yaptığı kurtarışlar ve savunmadaki arkadaşlarına verdiği güven ile şampiyonluğun en önemli aktörlerinin başında geliyor. Uğurcan ile Fırtına maç başına 0.91'lik ortalamasıyla oynadı.

SON 5 SEZONUN EN AZ GOLÜ

Karadeniz devi, 36 golle son 5 sezon içerisinde en az golü yedi. Bordo-mavili takım, 2016-17'de 34 maçta kalesinde 34 gol görürken, 2017-18'de 34 maçta 51, 2018-19'da 34 karşılaşmada 46, 2019-20'de 34 mücadelede 42, 2020-21'de ise 40 maçta 37 gol yedi.

133 SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Uğurcan, ligde 5 sezonda 133 kez Fırtına'nın kalesini korudu, 144 gol yedi. 26 yaşındaki eldiven, 2017-18'de 6 maçta 12, 2018-19'da 20 maçta 23, 2019-20'de 33 maçta 40, 2020-21'de 38 karşılaşmada 36, bu sezon da 36 maçta 33 gol yedi.

FÜZE GİBİ YÜKSELDİ

Uğurcan, 2015'te bordo-mavili takımda ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şimdi belirlenen 18 milyon euro ile Türkiye'nin en değerli futbolcusu konumunda yer alıyor. 2020'nin başında rekor kırarak 1.5 milyon euro olan değerini önce 6'ya, sonra 16'ya ve ardından 18'e yükselten 1.91 boyundaki kaleci, daha çok rekorlar kıracak gibi gözüküyor.

İLK 20'DE 4 BORDO-MAVİLİ

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu sıralamasında Fırtına'dan 4 futbolcu var. 1 numara Uğurcan. Abdülkadir Ömür 10 milyon 500 bin euro ile 10'uncu sırada. 15'inci sırada 9 milyon 500 bin euro ile Bakasetas bulunuyor. 'Kuzey'in Kralı' lakaplı Cornelius 9 milyon euro ile 17. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALISI

Fırtına, Süper Lig'in en önemli oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Kulübün altyapısından yetişen ve A takımın vazgeçilmezi olan kaleci Uğurcan Çakır, 18 milyon euro'luk piyasa değeriyle ligin en pahalı oyuncusu konumunda.

3 KALECİ GÖREV YAPTI

Uğurcan Çakır, 36 maçta kalesinde 33 gol görürken, Erce Kardeşler 1 maçta 3 gol yedi. Arda Akbulut da oynadığı 1 maçta kalesini kapadı.

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