TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.
Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek ve iddialı bir takım haline gelmek istiyor.
Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek Fırtına, bütün takviyelerini Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.
Planlamalarını bu yönde yapan Karadeniz devinin kurmayları, transferde büyük ses getirecek gibi görünüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine dünyaca ünlü bir futbolcunun alınması düşünülüyor.
Son günlerde Boateng ismi ön plana çıkmıştı. Ama pek ilerleme olmayınca listedeki bir diğer önemli isme yönelindi.
MENAJERİ ILE TEMAS KURULDU
Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı stoper Felipe için önümüzdeki günlerde teklif yapacak.
Corinthians, Porto gibi takımlarında formasını giyen ve Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Uzun yıllar Brezilya Ligi'nde forma giyen Felipe, 2016 yılında 8.2 milyon euro bedelle Porto'ya transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında 20 milyon euro bedelle İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.
Felipe'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
FIRTINA'NIN SON BOMBASI OLAYINKA
Trabzonspor, hücum hattını kuvvetlendirmek için Nijeryalı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi.
Daha önce Fenerbahçe'nin de radarına giren 26 yaşındaki kanat oyuncusuna Trabzonspor da talip oldu.
Nijerya basınında yer alan habere göre, Slavia Prag forması giyen Olayinka için bordo mavili kulüp 5 milyon euroluk bir teklif yaptı.
Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Trabzonspor yönetimi, bir başka Nijeryalı olan Olayinka'yı transfer ederek kanat bölgesindeki açığı kapatmak istiyor.
2018'de Gent'ten 3.2 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Olayinka, 146 maçta 32 gol-19 asistlik performans sergiledi.
Nijeryalı forvet, Çekya ekibiyle birlikte üç lig şampiyonluğu ve iki Çek Kupası kazandı.
Piyasa değeri 7 milyon euro olan Olayinka, hem santrfor hem de kanat mevkilerinde forma giyebiliyor.
Geçtiğimiz sezon Çekya liginde 21 maçta 5 gol-3 asist yapan Olayinka, Konferans Ligi'nde oynadığı 10 maçta 4 gol-1 asistlik katkı sağladı.