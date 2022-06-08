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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililer Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Peter Olayinka için devreye girdi. Nijerya basınında yer alan haberde Trabzonspor'un yaptığı teklif de duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 17:56
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek ve iddialı bir takım haline gelmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek Fırtına, bütün takviyelerini Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Planlamalarını bu yönde yapan Karadeniz devinin kurmayları, transferde büyük ses getirecek gibi görünüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine dünyaca ünlü bir futbolcunun alınması düşünülüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Son günlerde Boateng ismi ön plana çıkmıştı. Ama pek ilerleme olmayınca listedeki bir diğer önemli isme yönelindi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Uzun yıllar Brezilya Ligi'nde forma giyen Felipe, 2016 yılında 8.2 milyon euro bedelle Porto'ya transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Burada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında 20 milyon euro bedelle İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Felipe'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

FIRTINA'NIN SON BOMBASI OLAYINKA

Trabzonspor, hücum hattını kuvvetlendirmek için Nijeryalı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Daha önce Fenerbahçe'nin de radarına giren 26 yaşındaki kanat oyuncusuna Trabzonspor da talip oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Nijerya basınında yer alan habere göre, Slavia Prag forması giyen Olayinka için bordo mavili kulüp 5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Trabzonspor yönetimi, bir başka Nijeryalı olan Olayinka'yı transfer ederek kanat bölgesindeki açığı kapatmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

2018'de Gent'ten 3.2 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Olayinka, 146 maçta 32 gol-19 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Nijeryalı forvet, Çekya ekibiyle birlikte üç lig şampiyonluğu ve iki Çek Kupası kazandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Piyasa değeri 7 milyon euro olan Olayinka, hem santrfor hem de kanat mevkilerinde forma giyebiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Olayinka bombası! İşte yapılan teklif...

Geçtiğimiz sezon Çekya liginde 21 maçta 5 gol-3 asist yapan Olayinka, Konferans Ligi'nde oynadığı 10 maçta 4 gol-1 asistlik katkı sağladı.

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