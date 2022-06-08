Önce Şampiyonlar Ligi sonra Avrupa

Şampiyon Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan, geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki savunmacı, "Gelen teklifler olabilir. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim. Kendi takımımda Şampiyonlar Ligi forması giymek ayrı bir mutluluk olur" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Bordo-mavililerin takımın formasını giydiği ilk sezonda şampiyonluk yaşayan Kaplan, "Trabzon'da doğduk, bu takımın altyapısında forma giydik. İlk sezonumda şampiyon olmak büyük bir mutluluktu" ifadelerini kullandı.

VIRGIL VAN DIJK VE LAPORTE

Ahmetcan Kaplan, futbolunu örnek aldığı isimler için "Virgil van Dijk'ı ve Laporte'u örnek alıyorum ama sol ayaklı olduğu için genellikle Aymeric Laporte'u daha çok izliyorum" diye konuştu.