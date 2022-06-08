TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Şampiyon Trabzonspor, Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle sağ bek takviyesi yapmak istiyor.
Şampiyon Trabzonspor, Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle sağ bek takviyesi yapmak istiyor.
Bordomavililer, sürpriz bir futbolcunun peşinde: Jens Stryger Larsen.
Karadeniz devinin, 31 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Uluslar Ligi'ndeki Avusturya- Danimarka karşılaşmasına scout (oyuncu izleme) gönderdiği ortaya çıktı.
Danimarka basını maçı izlemeye gelen scoutların listesini yayınlarken, Trabzonspor'un da adı yer aldı.
Larsen'in kulübü Udinese ile sözleşmesinin 30 Haziran tarihinde sona erecek olması Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.
CORNELIUS DA DEVREDE
1-1 devam eden Avusturya-Danimarka maçının 66. dakikasında oyuna alınan ve 84'te galibiyet golünü atan Larsen'in en önemli özelliği ise sol bek ve stoper olarak da oynayabilmesi.
Teknik direktör Abdullah Avcı transfer planlaması için, "Birçok bölgede oynayabilen oyunculara bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor yaklaşık 20 gün sonra serbest statüye düşecek 1.80 boyundaki savunmacı ile resmi görüşmelere başladı.
Bu arada transfer sürecinden önce vatandaşı Cornelius'un da oyuncuyla ilgili olumlu referanslar verdiği belirtildi.
JENS LARSEN KİMDİR?
Larsen, 21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskobing kentinde doğdu.
Futbola ise Danimarka ekibi Brondby'da başladı.
Başarılı performansıyla Nordsjaelland'a transfer oldu.
Ardından Avusturya temsilcisi Avustria Wien'in yolunu tuttu.
Son olarak Udinese'ye katıldı. Ancak İtalyan ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için devre arasında kadro dışı bırakıldı.
11 DEFA FORMA GİYDİ
Fırtına'nın sezon başında aldığı Danimarkalı Cornelius, 37 Süper Lig sınavında 15 gol, 5 asistlik performansıyla 20 gole katkı sunmuştu.
Jens Stryger Larsen'le geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray da ilgilenmişti.
Bu sezon Serie A'da 11 karşılaşmada boy gösteren Larsen, 1 asist yaptı.