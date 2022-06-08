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TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde sağ bek operasyonu sürüyor. Trabzonspor, Cornelius'un milli takımdan da arkadaşı olan Jens Stryger Larsen için devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Şampiyon Trabzonspor, Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle sağ bek takviyesi yapmak istiyor.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Bordomavililer, sürpriz bir futbolcunun peşinde: Jens Stryger Larsen.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Karadeniz devinin, 31 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Uluslar Ligi'ndeki Avusturya- Danimarka karşılaşmasına scout (oyuncu izleme) gönderdiği ortaya çıktı.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Danimarka basını maçı izlemeye gelen scoutların listesini yayınlarken, Trabzonspor'un da adı yer aldı.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Larsen'in kulübü Udinese ile sözleşmesinin 30 Haziran tarihinde sona erecek olması Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

CORNELIUS DA DEVREDE

1-1 devam eden Avusturya-Danimarka maçının 66. dakikasında oyuna alınan ve 84'te galibiyet golünü atan Larsen'in en önemli özelliği ise sol bek ve stoper olarak da oynayabilmesi.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Teknik direktör Abdullah Avcı transfer planlaması için, "Birçok bölgede oynayabilen oyunculara bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Trabzonspor yaklaşık 20 gün sonra serbest statüye düşecek 1.80 boyundaki savunmacı ile resmi görüşmelere başladı.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Bu arada transfer sürecinden önce vatandaşı Cornelius'un da oyuncuyla ilgili olumlu referanslar verdiği belirtildi.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

JENS LARSEN KİMDİR?

Larsen, 21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskobing kentinde doğdu.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Futbola ise Danimarka ekibi Brondby'da başladı.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Başarılı performansıyla Nordsjaelland'a transfer oldu.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Ardından Avusturya temsilcisi Avustria Wien'in yolunu tuttu.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

Son olarak Udinese'ye katıldı. Ancak İtalyan ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için devre arasında kadro dışı bırakıldı.

TARBZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sağ bek için son aday Jens Stryger Larsen

11 DEFA FORMA GİYDİ

Fırtına'nın sezon başında aldığı Danimarkalı Cornelius, 37 Süper Lig sınavında 15 gol, 5 asistlik performansıyla 20 gole katkı sunmuştu.

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