Kariyer rekoru kırdı

Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanını topladı. En iyi performansını bu sezon sergiledi. 2016-17'de Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde eden Avcı, Fırtına'da 38 maçta 81 puana ulaştı.

AVRUPA'YI ES GEÇMİYOR

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek Konferans Ligi'nde mücadele etti. Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turuna katılacak.

70 MAÇTA 6 YENİLGİ

Karadeniz devini 535 günde zirvede tutmayı başaran Avcı, Süper Lig'deki 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken, sadece 6 kez kaybetti. Söz konusu sürede Avcı, bordo-mavili takımla Süper Kupa'yı, ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.

59 PUAN FARK ATTI

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a şampiyonluk yarışında fark attı. Fırtına, İstanbul'un 3 büyükleri olarak adlandırılan sarı-lacivertli takıma 8, siyah-beyazlılara 22 ve sarı-kırmızılılara ise 29 puan fark atarak sezonu tamamladı.