Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny ile 3 yıl daha!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny ile 3 yıl daha!

Trabzonspor yönetimi, gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Djaniny ile masaya oturuyor. Yeşil Burun Adalı golcü oyuncu, sözleşme uzatma görüşmesini kabul etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny ile 3 yıl daha!
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo'ya bazı kulüplerden ilgi kağıdı gelmişti. Yönetim ise gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek 31 yaşındaki forvete sözleşme uzatma teklifi yapmıştı. Yeşil Burun Adalı santrfor bir süre düşündükten sonra yönetim ile masaya oturmayı kabul etti. 1.90 boyundaki futbolcu ile bu hafta görüşmeler başlayacak. Bordo-mavili yönetimin, Djaniny'ye 2+1 senelik sözleşme uzatma teklifi yapacağı öğrenildi. Kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.
DİĞER
Son Dakika | Hande Soral oğlu Ali’ye kavuşmuştu! Hande Soral’dan duygusal yeni paylaşım: Bir rüyanın içindeyim!
Cansu Dere'nin tatil masrafı belli oldu! Duyan inanamadı
Kanarya'dan yılın transfer bombası!
Fırtına'ya bir Viking daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya bir Viking daha!
Ahmet Ağaoğlu'dan TFF başkanlığı açıklaması!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
SUDA DOĞUM NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Takımın beyni Gedson olacak Takımın beyni Gedson olacak 06:34
Takım ruhu gelişti Takım ruhu gelişti 00:59
Halil Dervişoğlu coştu Halil Dervişoğlu coştu 00:58
Transferde Nelsson gelişmesi! Teklif ortaya çıktı Transferde Nelsson gelişmesi! Teklif ortaya çıktı 00:58
Litvanya'da gol resitali Litvanya'da gol resitali 00:57
Kıstas! Kıstas! 00:55
Daha Eski
Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık Stefan Kuntz: 3 yeni oyuncu kazandık 00:48
A Milli Takım Litvanya'yı dağıttı! A Milli Takım Litvanya'yı dağıttı! 00:48
VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:47
Kanarya'dan yılın transfer bombası! Kanarya'dan yılın transfer bombası! 00:47
Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! 00:46
Final serisinde ilk raunt F.Bahçe Beko'nun! Final serisinde ilk raunt F.Bahçe Beko'nun! 00:46