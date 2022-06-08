TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny ile 3 yıl daha!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo'ya bazı kulüplerden ilgi kağıdı gelmişti. Yönetim ise gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek 31 yaşındaki forvete sözleşme uzatma teklifi yapmıştı. Yeşil Burun Adalı santrfor bir süre düşündükten sonra yönetim ile masaya oturmayı kabul etti. 1.90 boyundaki futbolcu ile bu hafta görüşmeler başlayacak. Bordo-mavili yönetimin, Djaniny'ye 2+1 senelik sözleşme uzatma teklifi yapacağı öğrenildi. Kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.