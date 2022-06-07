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Yunus kulüp arıyor

Kadroda düşünülmeyen oyuncular ile de yolların ayrılması için görüşmeler başladı. Yunus Mallı da bu isimler arasında yer alıyor. Yönetim teklifleri değerlendirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Yunus kulüp arıyor

Kadroda düşünülmeyen oyuncular ile de yolların ayrılması için görüşmeler başladı. Yunus Mallı da bu isimler arasında yer alıyor. Yönetim teklifleri değerlendirecek.

4 YILDA 3 KUPA

8 Nisan 2018'de başkan seçilen Ağaoğlu, Trabzonspor'u şampiyonluğa kavuşturan başkan olarak kulüp tarihine geçti. 4 yıllık görev süresince 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 de lig şampiyonluğu kazandı.

TARİH 27 HAZİRAN

Bordo-mavililerde yeni sezon hazırlık kampının programı belli oldu. 27 Haziran tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak oyunculara testler yapılacak.

ÇALIŞMALAR RİVA'DA

Trabzonspor'un asıl kamp çalışmaları Temmuz başında başlayacak. Karadeniz devi, geçen sezon olduğu gibi yine TFF'nin Riva Tesisleri'nde çalışmalarını yapacak.

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