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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da bir yandan kadroya yapılacak takviyeler merakla beklenirken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak ve kalacak oyuncular konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde 4 isim için ise karar verildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 09:54
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fırtına'da takıma önemli takviyelerin yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Bordo-mavililer ayrıca bazı futbolcularıyla da yollarını ayıracak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı, geniş rotasyonlu bir kadro isterken, yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Trabzonspor'da geçen sezon ağır sakatlıklar yaşayan futbolcularla ilgili karar da merak ediliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Gervinho, Edgar Ie ve Peres yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Bu üç futbolcunun sezon öncesi kampına yetişip yetişmeyecekleri belirsizliğini koruyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Detaylı sağlık raporlarına bakıp, öyle karar vereceğiz" dediği üç oyuncunun son durumları gelecek bilgilere bağlı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Sağlık heyetinden gelecek rapor doğrultusunda Gervinho, Edgar Ie ve Peres'in bordo-mavililerdeki geleceği netleşecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

GERVINHO'NUN PERFORMANSI

Gervinho geçtiğimiz sezon 13 resmi maçta Trabzonspor forması giyerken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

EDGAR'IN PERFORMANSI

Edgar geçen sezon sakatlanana kadar 21 resmi maçta forma giymişti. Yıldız stoper sezonu 1 golle tamamladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

PERES'İN PERFORMANSI

Bruno Peres geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

YUNUS MALLI YOLCU

Fırtına'da geçen sezon bekleneni veremeyen Yunus Mallı'yla ilgili karar da verildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da raporu doğrultusunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Yönetim, Yunus Mallı için gelecek teklifleri değerlendirecek.

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