TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 isim için karar! Kulüp arıyor...

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fırtına'da takıma önemli takviyelerin yapılması bekleniyor.
Bordo-mavililer ayrıca bazı futbolcularıyla da yollarını ayıracak.
Teknik direktör Abdullah Avcı, geniş rotasyonlu bir kadro isterken, yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzonspor'da geçen sezon ağır sakatlıklar yaşayan futbolcularla ilgili karar da merak ediliyor.
Gervinho, Edgar Ie ve Peres yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Bu üç futbolcunun sezon öncesi kampına yetişip yetişmeyecekleri belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Detaylı sağlık raporlarına bakıp, öyle karar vereceğiz" dediği üç oyuncunun son durumları gelecek bilgilere bağlı.
Sağlık heyetinden gelecek rapor doğrultusunda Gervinho, Edgar Ie ve Peres'in bordo-mavililerdeki geleceği netleşecek.
GERVINHO'NUN PERFORMANSI
Gervinho geçtiğimiz sezon 13 resmi maçta Trabzonspor forması giyerken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
EDGAR'IN PERFORMANSI
Edgar geçen sezon sakatlanana kadar 21 resmi maçta forma giymişti. Yıldız stoper sezonu 1 golle tamamladı.
PERES'İN PERFORMANSI
Bruno Peres geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
YUNUS MALLI YOLCU
Fırtına'da geçen sezon bekleneni veremeyen Yunus Mallı'yla ilgili karar da verildi.
Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da raporu doğrultusunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracak.
Yönetim, Yunus Mallı için gelecek teklifleri değerlendirecek.