Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan TFF başkanlığı açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Cuma günü tekrar bir değerlendirme yapmayı daha uygun gördük. Herhalde birkaç defa daha bir araya geleceğiz."

"Başkanlarımızdan ortak görüş çıkmadı. Herkesin farklı düşüncesi var. Başkanların tamamı yeni başkan için büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik düşünceler, fikirler var. Perşembe 17:00'de aday başvuruları bittikten sonra cuma günü ve takip eden günlerde görüşeceğiz"

"Gelirlerin düşmesi, ekonomik sıkıntılar, TFF Başkanı'nın istifa etmesi, MHK ile ilgili sıkıntılar ve bugün gelmiş olduğumuz nokta! Üst üste geldi. Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta, acil çözümler gerektiriyor."