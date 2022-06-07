Kuzey’in kralları

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un, Kuzey ülkeleri Norveç ve Danimarka kökenli transfer ettiği forvetler dikkat çekiyor. Norveçli Alexander Sörloth ve Danimarkalı Andreas Cornelius, Avrupa'da performanslarıyla dip yaptıkları dönemde bordo-mavili takıma transferleriyle yeniden doğdular. 2019-20 sezonunda Sörloth 24 golle sezonu kral olarak tamamlarken, Trabzonspor ise sezonu ikinci sırada bitirmişti. 2021-22'de Cornelius 15 golle takımın en skorer oyuncusu olurken Karadeniz devi bu kez sezonu şampiyon olarak tamamladı.

ALEXANDER SÖRLOTH

Crystal Palace kulübünden kiralanan Alexander Sörloth, İngiliz kulübünde 20 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Ardından Gent'e kiralandı. Gent ile 22 resmi maçta ise 5 gol ve 3 asiste imza attı. 2018-19'un ardından İngiltere'ye dönmeyen oyuncu Trabzonspor'a geldi. Bordo-mavili kulüpte 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asistle rekor kırdı.

ANDREAS CORNELIUS

Parma'dan 4 milyon 873 bin 500 euro'ya alınan Cornelius, İtalyan ekibinde 30 maçta 1 gol atabilmişti. 29 yaşındaki forvet bordo-mavili forma ile geride kalan sezonda görev aldığı 42 resmi maçta 17 gole imza attı. Milli takımında da 2 golle Fransa'yı yıktı. Sözleşmesinde 20 milyon euro'ya serbest kalma maddesi var.