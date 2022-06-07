Dorukhan: Devamı gelecek

Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaklarını söyledi. 26 yaşındaki yıldız, "Güçlü bir takımımız var. Elimize gelen bu tarihi fırsatı harcamak istemiyoruz. Gruplara kalarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaklarını söyledi. 26 yaşındaki yıldız, "Güçlü bir takımımız var. Elimize gelen bu tarihi fırsatı harcamak istemiyoruz. Gruplara kalarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.