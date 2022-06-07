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Cornelius zirvede

Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniy 10 olmak üzere 3 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Anastasios Bakasetas 8 golle önemli katkı verirken, Abdülkadir Ömür 7, Edin Visca ise 5 golle şampiyonlukta rol oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Cornelius zirvede

Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniy 10 olmak üzere 3 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Anastasios Bakasetas 8 golle önemli katkı verirken, Abdülkadir Ömür 7, Edin Visca ise 5 golle şampiyonlukta rol oynadı.

HÜCUM HATTI FARKI: 12 İSİM ATTI

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Ligde 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

İŞİN SIRRI SERİLERDE

Trabzonspor 81 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, sezonun ilk yarısında elde ettiği 8 maçlık galibiyet serisi liderliği almasını sağladı. Sezonun ikinci yarısında 23-27. haftalar arası çıktığı 5 maçı da kazanan Fırtına, mutlu sona ulaştı.

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