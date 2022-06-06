Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isim Jerome Boateng'di. Alman yıldız için Lyon'a teklifini sunan Fırtına, yanıt bekliyor. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 09:37
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında mücadele edecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Bordo-mavili ekip yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdaki eksik mevkilere takviye yapılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Takımda transfer düşünülen bölgelerden biri de defans hattı...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Jerome Boateng ise Trabzonspor'un stoper listesinde yerini koruyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Olympique Lyon'a oyuncunun yarı maaşını ödemeyi teklif eden Trabzonspor yanıt bekliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Kadroda revizyona gidecek Fransız ekibinin, kararını bu hafta vereceği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

İki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Bayern ve Manchester City gibi devlerde oynayan 33 yaşındaki Boateng için Abdullah Avcı "Ekonomik şartlar oluşursa alabiliriz" demişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon'a transfer olan Boateng'in Fransız kulübünde 1 yıllık daha sözleşmesi var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Ancak 33 yaşındaki stoper, "Yarışmacı bir takımda mücadele edip, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" demiş ve Ligue 1'i 8. bitiren Lyon'dan ayrılacağının sinyalini vermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

JEROME BOATENG KİMDİR?

3 Eylül 1988 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Jerome Boateng için Lyon'dan yanıt bekleniyor!

Kariyerine Hertha Berlin altyapısında başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!
Cornelius’a 'dev' takip
LGS TAVAN VE TABAN PUANLARI
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi'den flaş transfer açıklaması! G.Saray... Muriqi'den flaş transfer açıklaması! G.Saray... 08:20
F.Bahçeli yıldıza milli maçta hayran kaldılar! 3 kulüp izledi F.Bahçeli yıldıza milli maçta hayran kaldılar! 3 kulüp izledi 08:03
Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor 00:47
O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu 00:46
F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi 00:46
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! 00:45
Daha Eski
U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti 00:45
G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! 00:44
Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? 00:44
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... 00:44
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... 00:44
Eski Galatasaraylı yıldızı listesine aldı! Eski Galatasaraylı yıldızı listesine aldı! 00:44