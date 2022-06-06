TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yerli isimlere öncelik veriyor.
Bu kapsamda Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür de radara alındı.
Yönetimin, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi...
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yerli isimlere öncelik veriyor.
Bu kapsamda Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür de radara alındı.
Yönetimin, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi...
İlk etepta 23 yaşındaki sağ bekin menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren bordo- mavilili yetkililer, transferin şartlarını araştırıyor.
İtalyan basınında, oyuncunun sözleşmesinde belli bir miktar karşılığı serbest kalır maddesi bulunduğu da iddia ediliyor.
SAĞ ŞERİTTE JOKER
Mert Müldür'ün öncelikli düşüncesinin Avrupa'da devam etmek olduğu ifade edildi...
Rapid Wien'den 2019'da 4.7 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya gitti.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A'da 31 maça çıktı.
Mert bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Sağ bekin yanı sıra sol bek ve stoper olarak da oynayabilen oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
Trabzonspor, kulüp ve oyuncu cephesiyle istenilen şartların oluşması halinde resmi girişimleri başlatacak.
Genelde sağ bek ve orta sahanın sağında görev alan Mert Müldür, Avusturya'da doğdu...
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A Milli Takım'da 16 kez forma giyen 1.84 boyundaki Mert Müldür, bir gol kaydetti.
Mert Müldür'ün Sassuolo ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Yunus Emre SEL