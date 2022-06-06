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TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan bordo-mavililer, alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Fırtına, A Milli Takım'ın yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yerli isimlere öncelik veriyor.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Bu kapsamda Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür de radara alındı.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Yönetimin, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi...

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

İlk etepta 23 yaşındaki sağ bekin menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren bordo- mavilili yetkililer, transferin şartlarını araştırıyor.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

İtalyan basınında, oyuncunun sözleşmesinde belli bir miktar karşılığı serbest kalır maddesi bulunduğu da iddia ediliyor.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

SAĞ ŞERİTTE JOKER
Mert Müldür'ün öncelikli düşüncesinin Avrupa'da devam etmek olduğu ifade edildi...

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Rapid Wien'den 2019'da 4.7 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya gitti.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A'da 31 maça çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Mert bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Sağ bekin yanı sıra sol bek ve stoper olarak da oynayabilen oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Trabzonspor, kulüp ve oyuncu cephesiyle istenilen şartların oluşması halinde resmi girişimleri başlatacak.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Genelde sağ bek ve orta sahanın sağında görev alan Mert Müldür, Avusturya'da doğdu...

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

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TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

A Milli Takım'da 16 kez forma giyen 1.84 boyundaki Mert Müldür, bir gol kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERI - Fırtına'dan milli yıldıza transfer kancası!

Mert Müldür'ün Sassuolo ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yunus Emre SEL

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