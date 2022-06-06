Gözler raporda

Fırtına'dageçtiğimiz sezon ciddi sakatlıklar yaşayan Gervinho, Edgar Ie ve Bruno Peres'in durumları önümüzdeki günlerde belli olacak... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Detaylı sağlık raporlarına bakıp, öyle karar vereceğiz" dediği üç oyuncunun son durumlarını içeren sağlık raporlarının bu hafta kulübe ulaştırılacağı öğrenildi. Sağlık kurulu tarafından yapılacak detaylı incelemelerde çapraz bağ ameliyatı olan Edgar'ın sakatlığını tamamen atlattığı tespit edilirse kendisiyle sözleşme yenileme görüşmesi yapılacak. Aynı operasyonu geçiren Gervinho'nun durumuna bağlı olarak sağ kanada, aşil tendonu yırtılan ve ameliyat masasına yatan Bruno Peres'in iyileşme sürecine göre ise sağ bek mevkiine transfer yapılma ihtimali değerlendirmeye alınacak.