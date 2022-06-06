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Cornelius’a 'dev' takip

Trabzonspor'daki başarılı performansını milli takıma da taşıyan Andreas Cornelius'u birçok takımın takibe aldığı bildirildi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Cornelius’a 'dev' takip

Trabzonspor'daki başarılı performansını milli takıma da taşıyan Andreas Cornelius'u birçok takımın takibe aldığı bildirildi... Özellikle İngiliz ve Alman ekiplerinin, Danimarkalı forvet için teklif yapabileceği belirtiliyor. 29 yaşındaki Viking'in sözleşmesinde '20 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi var. Menajeri daha önce yönetime, "10 milyon Euro'luk teklif getirebilirim" demişti.

'FRANSIZ KİBİRİ' TEBRİK YOK!
Andreas Cornelius, Fransa'ya 2 gol attığı maçın ardından hiçbir Fransız oyuncu tarafından tebrik edilmediğinin sorulması üzerine, "Evet maçtan sonra tebrik eden olmadı. Ama bilirsiniz, Fransızlar böyle. Kibirliler" dedi. Cornelius'lu Danimarka bu akşam Avusturya'ya konuk olacak.

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