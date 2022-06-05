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Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son şampiyon, gelecek sezon yerli rotasyonu için önemli bir isme imza attırmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı'yı kadrosuna katacak. Öte yandan Trabzonspor'un, Eren Elmalı için ödeyeceği bonservis de belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 13:30
Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Yeni sezon kadrosunu kurmakta elini çabuk tutan Trabzonspor, Süper Lig'de yerli piyasasına yöneldi.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Bu kapsamda teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Trabzonspor, ilk transferini büyük ölçüde gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Yeni Asır'ın iddiasına göre; bordo-mavililer Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı'yı kadrosuna katıyor.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Bordo-mavililer, 4 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alacak.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Trabzonspor, sol bek için listedeki ilk isim olarak Kasımpaşalı Eren Elmalı için kulubüyle anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği futbolcuyla Trabzonspor yönetimi arasında görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlandığı anda bu transferin hemen açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

EREN ELMALI KİMDİR?
Tam ismi Evren Eren Elmaslı olan yıldız isim, 7 Temmuz'da İstanbul'da doğdu.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Eren Elmalı, 1.80 boyunda.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Yıldız oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Eren'in Kasımpaşa ile kontratı 2025'e kadar sürüyor.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Eren, kariyerine Kartalspor'da başladı ve sonrasında Kasımpaşa altyapısı, Silivrispor, Kasımpaşa A Takımı'nda oynadı.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Bu sezon 35 maça çıkan Eren 1 gol 4 asist üretti.

Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

U21 milli takımıyla 4 maça çıktı.

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