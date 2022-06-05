Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Yeni sezon kadrosunu kurmakta elini çabuk tutan Trabzonspor, Süper Lig'de yerli piyasasına yöneldi.
Bu kapsamda teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda görüşmeler sürüyor.
Trabzonspor, ilk transferini büyük ölçüde gerçekleştirdi.
Yeni sezon kadrosunu kurmakta elini çabuk tutan Trabzonspor, Süper Lig'de yerli piyasasına yöneldi.
Bu kapsamda teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda görüşmeler sürüyor.
Trabzonspor, ilk transferini büyük ölçüde gerçekleştirdi.
Yeni Asır'ın iddiasına göre; bordo-mavililer Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı'yı kadrosuna katıyor.
Bordo-mavililer, 4 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alacak.
Trabzonspor, sol bek için listedeki ilk isim olarak Kasımpaşalı Eren Elmalı için kulubüyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği futbolcuyla Trabzonspor yönetimi arasında görüşmeler sürüyor.
Oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlandığı anda bu transferin hemen açıklanması bekleniyor.
EREN ELMALI KİMDİR?
Tam ismi Evren Eren Elmaslı olan yıldız isim, 7 Temmuz'da İstanbul'da doğdu.
Eren Elmalı, 1.80 boyunda.
Yıldız oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.
Eren'in Kasımpaşa ile kontratı 2025'e kadar sürüyor.
Eren, kariyerine Kartalspor'da başladı ve sonrasında Kasımpaşa altyapısı, Silivrispor, Kasımpaşa A Takımı'nda oynadı.
Bu sezon 35 maça çıkan Eren 1 gol 4 asist üretti.
U21 milli takımıyla 4 maça çıktı.