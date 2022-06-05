Trabzonspor'da Eren Elmalı transferi bitmek üzere! Bonservisi...

Yeni Asır'ın iddiasına göre; bordo-mavililer Kasımpaşa 'da forma giyen Eren Elmalı 'yı kadrosuna katıyor.

Bordo-mavililer, 4 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alacak.

Trabzonspor, sol bek için listedeki ilk isim olarak Kasımpaşalı Eren Elmalı için kulubüyle anlaşma sağladı.