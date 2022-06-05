TRABZONSPOR HABERİ: Bir takıma bedel 6’lı

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da gol yükünü altı oyuncu sırtladı... 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandıran bordo- mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Atılan 69 golün 58'i altı oyuncudan geldi. Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny 10, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Edin Visca ise 5 golle şampiyonlukta kilit rol oynadı... Söz konusu isimlerden 5'inin sözleşmesi sürüyor. Nwakaeme'nin durumu belirsizliğini koruyor. Nijeryalı oyuncu, yönetimin teklifine hala yanıt vermedi.