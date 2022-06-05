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Benzema değil Cornelius

Şampiyon Trabzon'un yıldızları, Avrupa'da da fırtına gibi esiyor... Yunanistan'ın K. İrlanda'yı 1-0 ile geçtiği maçta galibiyet golü Bakasetas'tan gelmişti. Cornelius da Uluslar Ligi'nde Danimarka'nın Fransa'yı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 2 golle devleşti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
Benzema değil Cornelius

Şampiyon Trabzon'un yıldızları, Avrupa'da da fırtına gibi esiyor... Yunanistan'ın Kuzey İrlanda'yı 1-0 ile geçtiği maçta galibiyet golü Bakasetas'tan gelmişti. Cornelius da Uluslar Ligi'nde Danimarka'nın Fransa'yı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 2 golle devleşti.

Fransa'nın golünü atan Benzema'yı gölgede bırakarak 'maçın adamı' seçilen Viking, Fransa ve ülkesinde manşetlere çıktı. Gazeteler, "Şampiyon Trabzon'un forveti, kutlamalara devam ediyor" dedi. Cornelius'un bu performansını sürdürürse tekrar Avrupa'nın gözde forvetleri arasına girebileceği vurgulandı.

'EN İYİYİ YENDİK'
Cornelius, Fransa önünde aldıkları tarihi galibiyet sonrası, "80 bin kişi önünde dünyanın en iyi takımını yendik. Belki küçük bir ülkeyiz ama en iyilerle rekabet edebiliriz" dedi. Trabzon'da bu sezon 17 gol atan Cornelius'un kontratında, '20 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi var.

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