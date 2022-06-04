TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalkmıştı.
Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.
Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalkmıştı.
Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.
Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.
Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis ve Bakasetas'tan bir hayli memnun kalan Fırtına, bir Yunan daha getirmek istiyordu.
Ocak ayından bu yana Masouras ile ilgilendiği bilinen Trabzonspor, görüşmelerini sıklaştırmıştı.
Süper Lig devi, Masouras'ın bonservisi almak için yoğun mesai harcıyor.
ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Masouras ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Masouras daha önce istedik. Geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti.
O rakamların yarısı dahi olmaz. Taraftar oyuncu ister. Kulüplerin gelirleri düştü.
Oyuncularla anlaştığın paralar daha farklı.
Kulüplerin hayal satmaması ve gerçeklerin üstüne gitmesi gerek.
Kendi egomuzu tatmin etmiş oluruz. Sürece sağlıklı şekilde devam etmek gerek.
YUNAN BASININDA FLAŞ İDDİA
Yunan basını da Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Çıkan haberde, bordo-mavililerin Masouras defterini kapattığı iddia edildi.
Masouras bu sezın çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 8 asistlik performans sergiledi.