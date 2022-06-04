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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili takımın hedefindeki yıldızlardan Masouras'ta flaş bir gelişme yaşandı. Yunan basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 07:39 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 07:49
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, transferde atağa kalkmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Fırtına, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Bordo mavililer bu bağlamda, hücum hattını zenginleştirmenin peşinde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Alanyaspor'dan transfer edilen Siopis ve Bakasetas'tan bir hayli memnun kalan Fırtına, bir Yunan daha getirmek istiyordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Ocak ayından bu yana Masouras ile ilgilendiği bilinen Trabzonspor, görüşmelerini sıklaştırmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Süper Lig devi, Masouras'ın bonservisi almak için yoğun mesai harcıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Masouras ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

"Masouras daha önce istedik. Geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

O rakamların yarısı dahi olmaz. Taraftar oyuncu ister. Kulüplerin gelirleri düştü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Oyuncularla anlaştığın paralar daha farklı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Kulüplerin hayal satmaması ve gerçeklerin üstüne gitmesi gerek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Kendi egomuzu tatmin etmiş oluruz. Sürece sağlıklı şekilde devam etmek gerek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

YUNAN BASININDA FLAŞ İDDİA

Yunan basını da Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Çıkan haberde, bordo-mavililerin Masouras defterini kapattığı iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Masouras ile ilgili kararını verdi!

Masouras bu sezın çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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