Boateng'i alabiliriz

Şampıyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası programına katıldı. Bu sezona göre daha kaliteli bir kadro kurmak istediklerini belirten başarılı hoca, "Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sağ stoper, sol bek ve belki bir sağ bek alacağız. Merkez orta saha bakıyoruz. Gidenler ve gelenler olacak. Geçen seneden daha kaliteli bir kadro kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen Alman stoper Jerome Boateng ile ilgili, "İsmi geldi. Son durumunu inceliyoruz. Marka bir oyuncu. Sakatlığı yoksa değerlendirebilecek bir futbolcu" diye konuştu.

KADROYU ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

Spor Toto Süper Lig'de tekrar şampiyonluğa oynayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak bir kadro kurmak istediklerini vurgulayan bordo-mavili çalıştırıcı, "Geçen sezon iyi bir kadro kurduk. Oyuncu grubu buna uygun bir şekilde cevap verdi. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu sene tekrar şampiyonluğa oynayacağız. En yakın ulaşılabilir hedefimiz ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ları. Trabzonspor'un bir senelik maaş bütçesini karşılayabilecek bir durum var. 50 küsur maç oynayacağız. Buna göre kadro yapısını zenginleştirmemiz gerekiyor. Bunun için yönetimimiz de çalışıyor" ifadelerini kullandı.

MASOURAS PAHALI VE ZOR

Masouras daha önce istedik. Geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti. O rakamların yarısı dahi olmaz. Taraftar oyuncu ister. Kulüplerin gelirleri düştü. Oyuncularla anlaştığın paralar daha farklı. Kulüplerin hayal satmaması ve gerçeklerin üstüne gitmesi gerek. Kendi egomuzu tatmin etmiş oluruz. Sürece sağlıklı şekilde devam etmek gerek.

KASKET ŞEHRİMİZE UYGUN GÖZÜKTÜ

Şampiyonlukla özdeşleşen kasketiyle ilgili soruya da cevap veren Avcı, şunları söyledi: "Kasketi Trabzon'a gitmeden de takıyordum. Bir gün dolaşırken Ahmet Suat Özyazıcı'nın kupa aldığı sırada kasketli fotoğrafını gördüm. Kasket, pardösü, eşofman, plastik ayakkabı. 'Süper Kupa'yı kazanırsak kasket takacağım' dedim. Kazandık. Soyunma odasına getirmiştim. Maç bitince kasketi taktım. Çok karşılığı oldu. Satılmaya da devam ediyor. Kasket, şehrimize, bize, taraftarımıza uygun gözüktü. Trabzonspor taraftarına teşekkür ederim."

HAMSİK 2-3 YIL DAHA OYNAR

Marek Hamsik'in saha içi ve dışında örnek alınması gereken bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Avcı, "Hamsik kafasında bitirmezse 2-3 sene daha rahat oynar. Sakatlanma riskini en aza indirmek için milli takımı bıraktı. 400 futbol öğrencisi olan bir okulu da var. Harika bir profesyonel. Çalıştığım için son derece mutluyum. Kendisiyle İtalya ligi, oyunlar, Maurizio Sarri ile ilgili konuşabiliyoruz. Süper Lig'de de beğendiğim oyuncular var ama çok oyuncu üzerinden gitmek istemiyorum. Sonra 'bu oyuncuyu istiyor' diyorlar" diye konuştu.

ÖMÜR VE AVRUPA

Ömür konusunda da iki taraflı düşünmek gerek. Başkan, 'Pişman oldum vermediğim için' demişti. Bazen doğru zamanda vermek gerekebilir. Çok özel bir oyuncu. Marka oyunculardan biri. Odak noktası futbol olduğu an fark yaratabilecek bir oyuncu. Eğer iyi bir transfer modeli olursa, değerlendirme yapılabilir."

7 SENEDE EN ÇOK PUANI BİZ ALDIK

"Son 7 sezonda en fazla puan ortalamasına sahip teknik direktör olduğunu kaydeden Avcı, şunları söyledi: "Ama itibarsızlaştırıldık. Neden? Çünkü ikinci oluyormuşuz. Şimdi birinci olduk, 6 seneyi geri mi aldık? Pasla başlıyorsun, 'Nereden çıktı bu?' diyorlar. Direkt oynuyorsun, 'Niye pasla başlamadın?' diyorlar."

NE İSTEDİĞİMİZİ BILMIYORUZ

Futbolun artık duygularla oynanan bir oyun olmadığını söyleyen Avcı, "Ülke olarak sabırsızız ve taraftar olarak ne istediğimizi bilmiyoruz. Futbol artık eskisi gibi duygularla oynanan, karışık bir oyun değil. Bir organizasyon oyunu. Ben ve ekibim devamlı çalışıyoruz. Bunun içinde iletişim var, taktik var, rakibe göre, oyuncuya göre oyun var. Bunlar üzerine kafa yoruyoruz " açıklamasını yaptı.

GÖZÜME KESTİRDİĞİM TAKIM YOK

Şampıyonlar Ligi play-off turu için gözüne kestirdiği bir takım olmadığını söyleyen Avcı, "Avrupa'da bütün takımların plan ve stratejileri var. Roma maçı sonrası Mourinho hakkımızı verip, 'İyi bir organizasyon takımı ve Konferans Ligi takımı değil' dedi. Avrupa'da her maç zordur. 'O çıksın, bu çıksın' diye beklentim olmadı ama talihsiz kuralar çekiyorum" açıklamasında bulundu.

OĞUZHAN, OZAN, EREN, HALIL...

Avcı, isimleri Trabzonspor'la anılan Halil Akbunar, Ozan Tufan, Evren Eren Elmalı ve Oğuzhan Özyakup ile ilgili, "Tanıdığım ve çalıştığım oyuncular. Eren Elmalı çıkış yapan bir oyuncu. Konuşulan rakamlar doğruysa, iç piyasada o rakamların olması mümkün değil. A Milli Takım'a seçildi. Bu isimler, yerli ve kendini kanıtlamış oyuncular. Şu an itibarıyla bir bağlantım yok. Oğuzhan'ı A Milli Takım'a aldım. Hep aşağı doğru seyretti. Öyle bir düşüncemiz yok" dedi.

EDGAR VE GERVINHO

Bütün testlerden geçince değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Abdulkadir Parmak ile ilgili bir değerlendirme yapacağım, karar vereceğim.

NWAKAEME'NİN DURUMU

Avcı, Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi. Kendisinin kulübün menfaatlerini her zaman düşündüğüne dikkati çeken Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben teknik direktörüm. Ama bir tarafım da kurumcudur. Kulübü borçlandıracak bir durum hiçbir zaman oluşturmadım. Hatta bazen fren bile oldum. Nwakaeme'de maddi bir sorun söz konusu olabilir."

AHMETCAN'A ALMANYA'DAN TEKLİF VAR

Avcı, 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a Almanya'dan transfer teklifi geldiğini ve genç oyuncunun her ligde forma giyebilecek kalitede bir isim olduğunu söyledi ve ekledi: "Ahmetcan, 18 ay evvel gittiğimde antrenmandaydı. Harika bir fizik, sol ayak ve stoper. Gelişime açık. Onu 'Trabzon'un yüzü yapalım' dedim. Çok önemli mesafe kat etti. Fırsatı çok iyi kullandı. Avrupa'da ciddi teklifler var. Oyuncunun ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar veririz. Her ligde oynayabilir."

TRABZON'DA MUTLUYUM

Avrupa'da takım çalıştırmayı düşünüp düşünmediği konusunda Avcı, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde çalışıyorum. Trabzonspor taraftarı bize güzel şeyler hissettirdi. Mutluyum, iyi çalışıyorum. Avrupa'da teknik direktörü oynattığı oyunla, kattığı değerle, oyun felsefesiyle değerlendiriyorlar. Bizde spontane işliyor" ifadesini kullandı.

BÜYÜKLERİ HİÇ YAKLAŞTIRMADIK

70 maçta sadece 6 mağlubiyet aldıklarını söyleyen Avcı, "Trabzon'da çok büyük rekorlar kırıldı. Bu organizasyon sebep oldu. 70 maçta hiçbir rakip tamamen üstünlük sağlayamadı, dengeli oyunlar oldu. Bazen sonucu aldık, bazen alamadık. Trabzonspor forması zaten yarışır. İstanbul'un büyük takımlarına karşı 70'li senelerden beri bu hikayeyi yazan bir şehirdir Trabzon. Büyük takımlar yarışta yoktu, çünkü biz yaklaştırmadık ve kazanmaya devam ettik" diye konuştu.

DEVRE ARASINDA TESLİM OLDULAR

Devre arasında Trabzonspor'un şampiyonluğunun kabul edildiğini söyleyen Avcı, "Devre arası itibarıyla herkes teslim oldu. Transfer yapmadılar. Geçen sene ligin iki kupalı şampiyonu Sergen (Yalçın) Hoca 15. haftada ayrıldı. 17. hafta Vitor Pereira, 20. hafta Fatih Terim ayrıldı. Bu, Trabzonspor'un oyunda güçlü skor alarak gitmesi. Trabzonspor'un hakkını herkes veriyor. Bunu Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları da söyledi. Bunları konuşursak bu oyunu sevdiririz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM'A DESTEK VERMELİYİZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un oyun anlayışına saygı gösterdiğini aktaran Avcı, "UEFA Uluslar C Ligi'nden çıkıp başka bir hikayeye doğru gidebiliriz. Benim de görev aldığım bir yer. En üst makam. Oraya destek ve saygı göstermemiz gerek" açıklamasını yaptı.