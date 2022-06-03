Zirve yine Uğurcan’ın

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in en önemli oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Kulübün altyapısından yetişen ve A takımın vazgeçilmezi olan kaleci Uğurcan Çakır, 18 milyon euro'luk piyasa değeriyle ligin en pahalı oyuncusu konumunda.



İLK 20'DE 4 BORDO-MAVİLİ

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu sıralamasında Fırtına'dan 4 futbolcu var. 1 numara Uğurcan. Abdülkadir Ömür 10 milyon 500 bin euro ile 10'uncu sırada. 15'inci sırada 9 milyon 500 bin euro ile Bakasetas bulunuyor. 'Kuzey'in Kralı' lakaplı Cornelius 9 milyon euro ile 17. sırada yer alıyor.