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Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor sosyal medya hesabından "Zafer Yolu" başlığı ile Abdülkdair Ömür'ün şampiyonluk döneminde yaşadığı en zor süreçle ilgili paylaşımda bulundu. Açıklamalarda bulunan Abdülkadir bu süreçle ilgili, "Galatasaray maçı kariyerimin en zorlandığım, en üzüldüğüm maçlarından bir tanesiydi. Benim için çok kötü bir geceydi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 12:56
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Trabzonspor'un yetenekli oyuncularından Abdulkadir Ömür, Galatasaray ile oynadıkları maçta kariyerinin en zorlu gecesini yaşadığını, bordo-mavili forma ile bunun yaşamanın kendisi için utanç verici olduğunu belirterek, "Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir" dedi.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Müsabakada 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki oyuncu, daha sonraki dönemde ise performansını yükselterek 7 gol, 4 asiste imza attı.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Kırılma anlarıyla, unutulmaz hatıralarıyla Zafer Yolu'nun ikinci bölümünde Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün Galatasaray maçında yaşadığı geceyi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oyuncusuna verdiği desteğin anlatıldığı İngilizce altyazılı videoda genç oyuncu kendisi için dönüm noktası olan Galatasaray maçını unutamadığını belirtti.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

"TRABZONSPOR FORMASIYLA BUNU YAŞAMAM BENİM İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR OLAYDI"

Bordo-mavililerin yetenekli oyuncusu Abdulkadir Ömür, Galatasaray ile oynadıkları maçı unutamıyor. Söz konu maçta dibi gördüğünü, sonraki süreçte ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarının desteği ile performansını yukarıya doğru çıkardığını vurgulayan yetenekli oyuncu, "Galatasaray maçı kariyerimin en zorlandığım, en üzüldüğüm maçlarından bir tanesiydi. Benim için çok kötü bir geceydi.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Taraftar sahaya atlamıştı. 'Niye oynamıyorsun' diye sitemde bulunmuştu. Ben de o an bir şey diyemedim. Çünkü elim ayağım kesilmişti.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Taraftarlarımız hem seviyor hem de bazen sözleriyle dövüyorlar. Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilesin diye dibi görmek gerekir. Bana bunu Abdullah Avcı söylemişti. Trabzonspor formasıyla bunu yaşamam benim için utanç verici bir olaydı.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Kötü bir geceydi ve çok ağlamıştım. Bunlardan çok büyük dersler çıkardık. Sonraki süreçte daha büyük hayaller kurmaya başladım. Buralara gelmek ise insana güzel hissettiriyor. Bu olaydan sonra takıma az da olsa katkı sağlayabiliyorsam kendimi daha iyi mevkiiye koyabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

AVCI: ABDULKADİR ÖZEL BİR OYUNCU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise yetenekli oyuncunun yaşadığı zorlu süreçle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

"Galatasaray maçında 2-0 mağlup duruma düştük. Ben bundan sonraki süreçte taraftarlarımızın bu şekilde davranacağını düşünmüyorum artık. İyi başladıkları ligde soru işaretleriyle yaşadıkları dönemdi.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Buranın evladı, taraftarı Abdulkadir Ömür, altyapıdan çıkmış yetenekli özel bir oyuncu. 2-0 mağlup durumdayken bizim de oyun içinde bir karar almamız gerekiyordu. Abdulkadir'i 33. dakikada almak kolay değildi ama o kararı o anda almam gerekiyordu.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Onun için de kolay bir süreç değildi. Sonrasında maç 2-2 gitti. Ertesi gün antrenman vardı.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Yürürken kafasını tutarak sadece şunu söyledim çünkü Abdulkadir Ömür, çok iyi bir çocuk ve iyi bir futbolcu. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor hayatta ama hep biz pamuklara sarmışız. Bazen hayatta dibi görmek gerekiyor.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Ben de gördüm, onun da görmesi gerekiyor. Bir başkasının da. Bazen dibe vurup öyle çıkmak gerekiyor.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Buradan çıkmak da senin elindedir ve ben sana yardımcı olacağım dedim."

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