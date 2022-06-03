Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Taraftarlarımız hem seviyor hem de bazen sözleriyle dövüyorlar. Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilesin diye dibi görmek gerekir. Bana bunu Abdullah Avcı söylemişti. Trabzonspor formasıyla bunu yaşamam benim için utanç verici bir olaydı.

Kötü bir geceydi ve çok ağlamıştım. Bunlardan çok büyük dersler çıkardık. Sonraki süreçte daha büyük hayaller kurmaya başladım. Buralara gelmek ise insana güzel hissettiriyor. Bu olaydan sonra takıma az da olsa katkı sağlayabiliyorsam kendimi daha iyi mevkiiye koyabiliyorum" ifadelerini kullandı.