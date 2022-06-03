Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir

Kırılma anlarıyla, unutulmaz hatıralarıyla Zafer Yolu'nun ikinci bölümünde Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Abdulkadir Ömür'ün Galatasaray maçında yaşadığı geceyi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oyuncusuna verdiği desteğin anlatıldığı İngilizce altyazılı videoda genç oyuncu kendisi için dönüm noktası olan Galatasaray maçını unutamadığını belirtti.
"TRABZONSPOR FORMASIYLA BUNU YAŞAMAM BENİM İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR OLAYDI"
Bordo-mavililerin yetenekli oyuncusu Abdulkadir Ömür, Galatasaray ile oynadıkları maçı unutamıyor. Söz konu maçta dibi gördüğünü, sonraki süreçte ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarının desteği ile performansını yukarıya doğru çıkardığını vurgulayan yetenekli oyuncu, "Galatasaray maçı kariyerimin en zorlandığım, en üzüldüğüm maçlarından bir tanesiydi. Benim için çok kötü bir geceydi.
Taraftar sahaya atlamıştı. 'Niye oynamıyorsun' diye sitemde bulunmuştu. Ben de o an bir şey diyemedim. Çünkü elim ayağım kesilmişti.