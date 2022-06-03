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Trabzonspor'da hücum hattı fark yarattı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Ligde 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'da hücum hattı fark yarattı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Ligde 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

EN SKORERİ CORNELİUS
Karadeniz devinde Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny 10 olmak üzere 3 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Anastasios Bakasetas 8 golle önemli katkı verirken, Abdülkadir Ömür 7, Edin Visca ise 5 golle şampiyonlukta rol oynadı.

DJANINY FIRTINA GİBİYDİ
Geçen sezon Trabzonspor kadrosuna dahil edilen Djaniny de geçirdiği iyi sezonla şampiyonlukta rol oynadı. Bordo-mavili formayla ilk döneminde 8 gol kaydeden Djaniny, 2021-2022'de ise fileleri 10 kez havalandırdı.

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