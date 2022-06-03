Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

AVCI'NIN PRENSİ OLUR

Özellikle uzun boyu (1.90) ve zamanlaması ile hava toplarında etkili bir isim olan Felipe için Trabzonspor önemli bir liman olabilir.





Oyuncunun Simeone gibi Avrupa'nın önemli taktisyen hocalarından biri ile 109 maça çıkması ve bu sisteme olan hızlı adaptasyonu, aslında Abdullah Avcı gibi bir sistem hocası ile birlikte de önemli işler yapacak olmasının bir sinyali.



