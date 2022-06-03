Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.
Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek ve iddialı bir takım haline gelmek istiyor.
Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek Fırtına, bütün takviyelerini Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.
Planlamalarını bu yönde yapan Karadeniz devinin kurmayları, transferde büyük ses getirecek gibi görünüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine dünyaca ünlü bir futbolcunun alınması düşünülüyor.
Son günlerde Boateng ismi ön plana çıkmıştı. Ama pek ilerleme olmayınca listedeki bir diğer önemli isme yönelindi.
MENAJERİ ILE TEMAS KURULDU
Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı stoper Felipe için önümüzdeki günlerde teklif yapacak.
Corinthians, Porto gibi takımlarında formasını giyen ve Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Yönetim Boateng haberini beklerken, boşa çıkacak Felipe'nin menajeri ile de temasa geçti.
Uzun yıllar Brezilya Ligi'nde forma giyen Felipe, 2016 yılında 8.2 milyon euro bedelle Porto'ya transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında 20 milyon euro bedelle İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.
Felipe'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
AVCI'NIN PRENSİ OLUR
Özellikle uzun boyu (1.90) ve zamanlaması ile hava toplarında etkili bir isim olan Felipe için Trabzonspor önemli bir liman olabilir.
Oyuncunun Simeone gibi Avrupa'nın önemli taktisyen hocalarından biri ile 109 maça çıkması ve bu sisteme olan hızlı adaptasyonu, aslında Abdullah Avcı gibi bir sistem hocası ile birlikte de önemli işler yapacak olmasının bir sinyali.
Futbolcunun en önemli özelliklerinden biri ise az sakatlanması. Üç yılda sakatlıklar yüzünden sadece 7 maç kaçırdı. Bu istikrarını devam ettirirse Avcı'yı da rahatlatır ve yeni prensi olur.
mini yorum
Taner KARAMAN