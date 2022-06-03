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Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan bordo-mavililer, iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Boateng için Lyon’a teklif sunan Karadeniz devi, şu ana kadar cevap gelmemesi üzerine rotasını Atletico Madrid’le sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Brezilyalı stopere çevirdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Şampiyon Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için gözlerini kararttı.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynayıp gruplara kalmak için mücadele edecek bordo-mavililer, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek ve iddialı bir takım haline gelmek istiyor.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirecek Fırtına, bütün takviyelerini Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turuna yetiştirmek istiyor.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Planlamalarını bu yönde yapan Karadeniz devinin kurmayları, transferde büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine dünyaca ünlü bir futbolcunun alınması düşünülüyor.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Son günlerde Boateng ismi ön plana çıkmıştı. Ama pek ilerleme olmayınca listedeki bir diğer önemli isme yönelindi.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

MENAJERİ ILE TEMAS KURULDU
Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı stoper Felipe için önümüzdeki günlerde teklif yapacak.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Corinthians, Porto gibi takımlarında formasını giyen ve Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Yönetim Boateng haberini beklerken, boşa çıkacak Felipe'nin menajeri ile de temasa geçti.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Uzun yıllar Brezilya Ligi'nde forma giyen Felipe, 2016 yılında 8.2 milyon euro bedelle Porto'ya transfer oldu.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Burada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında 20 milyon euro bedelle İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Felipe'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

AVCI'NIN PRENSİ OLUR
Özellikle uzun boyu (1.90) ve zamanlaması ile hava toplarında etkili bir isim olan Felipe için Trabzonspor önemli bir liman olabilir.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Oyuncunun Simeone gibi Avrupa'nın önemli taktisyen hocalarından biri ile 109 maça çıkması ve bu sisteme olan hızlı adaptasyonu, aslında Abdullah Avcı gibi bir sistem hocası ile birlikte de önemli işler yapacak olmasının bir sinyali.

Trabzonspor transferde gözünü kararttı! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor

Futbolcunun en önemli özelliklerinden biri ise az sakatlanması. Üç yılda sakatlıklar yüzünden sadece 7 maç kaçırdı. Bu istikrarını devam ettirirse Avcı'yı da rahatlatır ve yeni prensi olur.
mini yorum
Taner KARAMAN

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