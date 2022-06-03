TRABZONSPOR HABERİ: Boateng için karar anı

Geçtiğimiz sezon Hamsik'i alarak bombayı patlatan Trabzonspor, bu kez savunmaya üst düzey bir transfer için hareke geçmişti: Jerome Boateng. Abdullah Avcı, Bayern Münih'le 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 85 maça çıkan Alman stoperin takıma eşik atlatacağını düşünüyor. Yönetim, 33 yaşındaki yıldız için Lyon'dan cevap bekliyor. Yönetim bir yıllık kiralama ve futbolcunun maaşının yarısını ödemeyi önermişti.



AYRILIK SİNYALİ VERDİ

10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon'a transfer olan Boateng'in Fransız kulübünde 1 yıllık daha sözleşmesi var. Ama 33 yaşındaki stoper, "Yarışmacı bir takımda mücadele edip, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" demiş ve Ligue 1'i 8. bitiren Lyon'dan ayrılacağının sinyalini vermişti.