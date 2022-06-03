Haberler Trabzonspor Şampiyonun değeri yükseldi

Şampiyonun değeri yükseldi

Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'a göre Trabzonspor'un sezon başında 90 milyon 250 bin euro olan değeri, haziran ayı itibariyle 113 milyon 530 bin euro'ya yükseldi. Şampiyon olan Fırtına, değerini 23 milyon 280 bin euro artırarak yüzde 25.8 oranında büyüme gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Şampiyonun değeri yükseldi

Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'a göre Trabzonspor'un sezon başında 90 milyon 250 bin euro olan değeri, haziran ayı itibariyle 113 milyon 530 bin euro'ya yükseldi. Şampiyon olan Fırtına, değerini 23 milyon 280 bin euro artırarak yüzde 25.8 oranında büyüme gösterdi.

15 GÜN İÇİNDE 1.5 MİLYON EURO ARTTI
15 Mayıs tarihinde sistemde yapılan son güncellemede Trabzonspor'un 35 kişiden oluşan 112 milyon 100 bin euro'luk kadro değeri, 15 gün içerisinde 1 milyon 430 bin euro arttı. Yüzde 1.3 büyüme göstererek 113 milyon 530 bin euro'ya yükseldi.

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