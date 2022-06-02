Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 100 oyuncu izliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda önemli açıklamalar yaptı. Şampiyonluk sonrası her şeyin farklı algılandığını aktaran Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynama şansı bir hayli yüksek. Yıldız transferler, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan futbolcularla donatılmış bir Trabzonspor. Beklenti bu, ancak gerçek bununla pek örtüşmüyor" dedi. Başkan şöyle devam etti: "Büyük harcamalar yapıldığında ve borçlar ödenmediğinde sıkıntılar çıkıyor. Trabzonspor şartlar ne olursa olsun ekonomik imkanları belli bir kulüp. Limitler içinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız."



"10-15 milyona futbolcu alamayız. 1.5 milyon euro'nun üstünde net maaş verebilecek durumda değiliz. İzleme ekibimiz sezon içinde bütün mevkiler için çalışmalar yapıyor. 100'e yakın futbolcu var. Piyasa ismi zikredilen oyuncular değiller. Sadece 3-4 tanesi belki onlarla örtüşüyor. Oyuncunun performansı, hocanın sistemi ve kulübün finansal imkânları var. 10 milyon euro bonservis bedeli, 3 milyon euro net maaş gibi durumlar asla söz konusu değil. İşte '5 milyon euro imza parası isterim' gibi durumlar da yok. Futbolcu ve hoca tarafından önümüze böyle bir durum gelmedi. 100'e yakın oyuncu var listemizde her mevki için."



4-6 KAT FAZLA

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ortalama gelirleri Trabzon-spor'un yaklaşık 4 ila 6 katı büyüklüğünde. Kadro yapıları da aynı şekilde. Ne kadar fazla para harcarsanız başarıya o kadar yaklaşırsınız diye bir kural yok. Gerçekçi bir plan ve projeniz yoksa finansal açmazın içine düşüyorsunuz. Böyle bir hatanın içerisinde hiçbir zaman olmayacağız."



GÜNDEMDE VAR

"Abdülkerim Bardakçı gündemde. Biz Konya'ya neden gittik? Kupa üstünde Ahmet Çalık sezonu yazıyordu. Tüm arkadaşlarımız forma imzaladı. Bize verilen madalyayı aldık ve formayı imzaladık. Konyaspor Başkanı bizi karşıladı. Ahmet'in ailesiyle bir arada olduk. Akşam da döndük. Biz gittik ya oraya... Biz ne amaçla gittik, ne yazıldı? En büyük saygısızlıklardan biri bu. Biz Konyaspor'dan oyuncu mu istedik? Konya Başkanı da öyle bir açıklama yapmadı. Mümkün değil."



DÜNYA TANIDI

Şampıyonluk sonrası kutlamaların yurt dışında çok büyük ses getirdiğini belirten Ağaoğlu, "Özellikle o 1 hafta, 10 günlük süreç içerisinde arayanların sayısı bir hayli fazlaydı. Görüntüleri gördükten sonra kupa töreninin yapılacağı gün Trabzon'a gelmek isteyen 50'ye yakın yabancı gazeteci ve televizyon muhabiri vardı. O 50 saniyelik görüntü sadece Trabzonspor'u değil, Trabzon'u, Türkiye'yi bütün dünyaya tanıttı" diye konuştu.



BİRLİKTE YAZARIZ

Ağaoğlu, "1 milyon, bin taraftar" projesiyle ilgili olarak da, "Şampiyonlukla birlikte büyük ilgi gören bir proje. İlla bir kişi gelip 1 milyon lira verecek diye bir zorunluluk yok. 10 kişi 50 bin lirayla, 20 kişinin, 40 kişinin bir araya gelerek katılabileceği bir proje bu. Verebilecek paraları varsa biz onları birleştiririz onda sıkıntı yok" ifadesini kullandı.



180 BİNE ULAŞTIK

"Stoktakı formalarımız bitti. 180 bini yakaladık. Son 2 haftada tedarik sıkıntısı yaşadık. Ama tekrar formalar raflardaki yerini alacak. 1 milyon lira, 1000 taraftar projesi ilgi gören bir proje. Arkadaşlarımız çalışma başlattı. İlle de bir kişi gelip 1 milyon verecek diye bir durum yok. 40 kişinin de bir araya gelerek katılabileceği bir proje bu. Eğer verebilecek paraları varsa tabii. Anıt projesi taraftarlara açık."



DEVLER LIGI GELIRI

"200 milyon lira borç ödenecek. Nasıl olacak bu iş? Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde ciddi para alıyorsunuz. Kazandığınız galibiyette örneğin 3 milyon euro civarında para alıyorsunuz. Kendi ligimizde aldığımız parayla kıyaslanamaz. Süper Lig'de 13-14 galibiyet aldığınızda elde ettiğiniz parayla aynı. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların bütçelerine, oyunculara ve maaş bütçelerine bakın. Maliyeti düşük bir kadroyla başarılı olunca, çok daha farklı bir haz yaşarsınız."



NİYE BIRAKSIN?

"Abdullah Avcı hocamız ile görüştük. O konuda bir sıkıntı yok. Hoca bizi niye bıraksın ya da biz neden bırakalım? Bunların dile getirilmesini doğru bulmuyorum. Biz zaten 4-5 ay önce hocayla bu konuyu konuştuk. Nisan ayında yaptığımız toplantı var. Ayrıca Şubat ayında da bu konu gündeme gelmişti. 'Başkanım bir sıkıntı yok. Düşüneceğimiz en son konu bu' dedi."



"2-3 OYUNCU İLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Sözleşmesi bitecek oyuncularımız var. Amacımız kadroyu korumak. Ama finansal program dahilinde. Bir finansal model dahilinde yapacağız. 2-3 oyuncumuzla sözleşme imzalayıp devam etmeyi düşünüyoruz. Ayrılması muhtemel oyuncular var. Onların yerine de kadroya katacağımız isimlerin çalışmasını yapıyoruz."



NWAKAEME İLE 19 EYLÜL'DE BAŞLADIK

"Nwakaeme ile ilk sözleşme uzatma görüşmesini 19 Eylül'de başlattık. Neredeyse 9 aya yakın bir süre geçti. Biraz uzun süren bir süreç. Kendisine kulübün verebileceği en yüksek ücreti teklif ettik. 'Ben Trabzonspor'u seviyorum' demişti. Bunu medyaya değil, bize de söyledi. Kendisinden cevap bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta konuştuk. Menajerleriyle toplantı yaptık. Cevap bekliyoruz."



ÖNCE İMZA SONRA İSİM

"Denswil ile görüşmelerimiz sürüyor. İmza atılmadan konuşmam. Hiçbir transferin imza atılmadan gerçekleşmediğine inanırım. Futbol dünyasında öyle şeyler gördük ki. Fransa Ligi'nden geçen sene bir oyuncu ile anlaştık. Uçak bileti dahil! Gelmesini beklediğimiz biri, gece yarısı telefon açtı. 'Ben kalmaya karar verdim, özür dilerim' dedi. Sağlık kontrolü sonrası gerçekleşmesini beklediğimiz bir transferdi. Yoğun bir çalışma içindeyiz. İmzalar atılmadan isim zikretmem."



GEÇEN SENEDEKİ GİBİ YAPACAĞIZ

"1-2 futbolcu kamp döneminin içine sarkabilir. Ama diğer hepsinin bitirilmesini arzu ediyoruz. Tabii ki diğer liglerin de durumunu değerlendirmek gerekiyor. Belki 1-2 oyuncu sarkabilir. Transferde geçen senenin tekrarını yapma düşüncesindeyiz. Böyle yapınca erken yol alıyorsunuz. Bunu yapayamayanların yaşadığı sıkıntılar da ortada. Diğer birkaç kulübümüz bunun sıkıntısını ciddi anlamda yaşadı."



SÖRLOTH'U BİZE SORACAKLAR

Alexander Sörloth'a teklif giderse, Leipzig'in bize dönmesi gerekiyor. Aynı parayı verirsek, oyuncu ile anlaşma hakkı Trabzonspor'da. İster miyiz, istemez miyiz? Alır mıyız, almaz mıyız? Bu farklı bir şey ama bize sormak zorundalar. Parayı verirsek biz alırız."



BAŞARISIZLIĞINI ÖRTME ÇABASI

Son 2 aylık süreç içerisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Trabzonspor'u, yönetimini, zaman zaman da Trabzonluları hedef alan birtakım açıklamalar yaptığını kaydeden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için hedef şaşırtan, algı yaratmaya çalışan açıklamalar olarak da değerlendirilebilir."



ENERJİNİZ BOŞA GİDER

Eğer bir iş yapıyorsanız, dikkatinizi dağıtır. Bu tür tartışmaların içine girerseniz, enerjinizi boşa harcamış olursunuz. Spor kulüplerini yöneten insanların sporun ruhunu bilme zorunluluğu var. Biz bilinçli olarak tamamen bu tartışmaların dışında kaldık. Bizim oraya harcayacak enerjimiz yok.