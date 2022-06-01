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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu. Ağaoğlu, "Ali Koç'un açıklamaları kendi başarısızlıklarının üstünü örtme olarak değerlendirilebilir" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 12:21 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 12:37
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Trabzonspor'da yıllarınız geçmemişse katkı sağlamamanız çok kolay değil. Birikim ve tecrübeler çok pozitif olarak yansıyor. Bizde çalışan arkadaşların tamamı Trabzonsporlu. Yıllardır emek veriyorlar teşekkürler hepsine."

"Diğer kulüp başkanlarıyla tartışma içine girmedik. Her şey kamuoyunun gözü önünde cereyan etti. 2 aylık süreç içinde Fenerbahçe Başkanı'nın Trabzonspor ve yönetimi hedef alan zaman zaman da genişleterek Trabzonluları hedef alan açıklamaları oldu. Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir."

"ENERJİNİZİ BOŞA HARCARSINIZ"

"Bana göre maksatlı yapılan ve bizi tartışmaya çekmeye yönelten açıklamalardı. Bunu yaparsanız enerjinizi boşa harcamış olursunuz. Yöneticilerin sporun ruhunu bilmesi gerekir. Sahadaki mücadeleden başlar. Yönetim ve kulüp başkanları sahadaki örneği sergileyemezse kopukluk meydana gelir. Başarıyı da yakalayamazsınız. Biz tartışmaların uzağında kalmak istedik. Geçmişte de oldu. Bu Trabzonspor'un konsantrasyonunu bozmak ve kendi camiasını konsantre etmek olarak da değerlendirilebilir. Bunların hiçbirine prim vermedik ve kendi işimize odaklandık. Hedefe kilitlendik. Buna harcayacak enerjimiz yoktu."

"İNSANLARIN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

"Burada suçlamalar da oldu. 2015 yılı Mayıs ayında oynanan bir maç var. Şampiyonu belirleyen bir maçtı. Bu konuda hassas olan insanların en azından o gün orada çok daha farklı bir tutum sergilemesi gerekirdi. O zaman VAR da yoktu. Ofsayt bayrağı ve verilmeyen bir penaltı. Maç belirlenmedi, şampiyon da belirlendi. İnsanların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor."

"BÜYÜKLER TARTIŞMAYA GİRMEMELİ"

"Büyük camialar tartışma ortamının içine girmemeli. Karşı taraf bunu gördü mü, görmedi mi? Bilemiyorum. Biz tuzağa düşmedik. Son 20 yıldır aynı siyasi iktidar görev başında. O siyasi süreç Trabzonspor lehine işliyorsa geçmişte yaşadığımız travmaların da gerçekçi olarak gösterilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımız mı hedef gösterilmek istendi? Biz hep sahada kalmaya çalıştık. Tartışmaların içerisine girmedik. Bilinçli olarak tartışmaların içine çekilmek istendiğimizin farkındaydık. Bu tartışmaları yaratan insanların enerjilerini kendi lehimize kullandık diyelim."

"STOK FORMALAR BİTTİ"

"Stoktaki formalarımız bitti. 180 bini yakaladık. Son 2 haftada tedarik sıkıntısı yaşadık. Ama tekrar formalar raflardaki yerini alacak. 1 milyon lira, 1000 taraftar projesi ilgi gören bir proje. Arkadaşlarımız çalışma başlattı. İlle de bir kişi gelip 1 milyon verecek diye bir durum yok. 40 kişinin de bir araya gelerek katılabileceği bir proje bu. Eğer verebilecek paraları varsa tabii. Anıt projesi taraftarlara açık."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU KURACAĞIZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynama şansımız yüksek. Ciddi bir gelir kapısı. Orada mücadele edecek bir kadro oluşturmak, yıldız transferler yapmak, Devler Ligi oynamış oyuncularla donatışmış bir Trabzonspor. Gerçek bunlar örtüşmüyor. Borçlanarak hedefe ulaşma yoluna giderseniz ekonomik açıdan darboğaza girer, ceza alabilirsiniz. Diğer kulüpler bunun altından nasıl kalkıyor? Bu kendilerini bağlar. Şartlar ne olursa olsun bizim gelirimiz belli, sınırlı. Çizilmiş olan sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu yapmak zorundayız. 10 milyon Euro verelim şunu alalım, 15 verelim bunu alalım diye bir durum yok. Maaş bütçemiz de belli. Bu işin parayla olmadığı da açık. 12 milyon Euro maaş bütçesi olan Konyaspor şampiyonluk yarışının içindeydi. Rakiplerimizin gelirleri de 4-6 katımız büyüklüğünde."

"PARAYLA BAŞARI GELİR DİYE BİR KURAL YOK"

"Bu işte parayla başarılı olursunuz diye bir kural yok. Hele bir de başarıyı yakalayamazsanız ve harcamaları nasıl karşılayacağınız konusunda planınız yoksa sıkıntı yaşarsınız. Ben Trabzonspor açısından konuşuyorum. Böyle bir plan içinde olmayacağız. Başkalarının hatalarından da ders çıkarmak gerek. Kendiniz hata yapınca bedel ödüyorsunuz. Başkasının hatalarından ücretsiz (!) olarak faydalanıyorsunuz. Çok farklı bir ekonomik politika izleyeceğimiz şeklinde de kimsenin beklentisi olmasın lütfen."

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