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Kaan ısrarı

Karadeniz devi, Sassuolo’nın 27 yaşındaki stoperinin transferi için son derece kararlı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Kaan ısrarı
Sağ stopere bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan'da ısrarlı. Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi var. Fırtına, geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan ekibini bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla ikna etmek istiyor. Kaan'ın menajerine şartları sunan ve yetki veren Trabzonspor, transfer için girişimlerini yaptıktan sonra beklemeye çekildi.
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