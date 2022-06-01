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Hücum hattı ligin en iyisi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Ligde 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Hücum hattı ligin en iyisi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'da 6 oyuncu hücuma verdiği destekle ön plana çıktı. Ligde 38 haftada 69 kez rakip fileleri havalandıran bordo- mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

ANDREAS CORNELIUS ZIRVEDE

Karadeniz ekibinde, Andreas Cornelius 15, Anthony Nwakaeme 13, Djaniny Semedo 10 olmak üzere 3 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Anastasios Bakasetas 8 golle önemli katkı verirken, Abdülkadir Ömür 7, Edin Visca ise 5 golle şampiyonlukta çok önemli rol oynadı.

DJANINY SEMEDO FIRTINASI

Geçen sezon Trabzonspor kadrosuna dahil edilen Djaniny Semedo de geçirdiği iyi sezonla şampiyonlukta rol oynadı. Bordo-mavili formayla ilk sezonunda 8 gol kaydeden Djaniny, 2021-2022'de ise fileleri 10 kez havalandırdı.

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