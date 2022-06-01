Abdülkadir Ömür: Gitmek istiyorum

Bu sezon 7 golle kariyer rekoru kıran Abdülkadir Ömür için resmi teklif gelmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "23 milyon euro'luk teklif almıştı göndermedik. Hayatımın pişmanlığı" dediği 22 yaşındaki 10 numara için Fransa ve Almanya'dan nabız yoklayan kulüpler var. Ömür konu ile ilgili "Zamanın geldiğini düşünüyorum. Tabii kulübüm izin verdiği sürece. Başkanımızın da dediği gibi, birçok fırsat elimize geçmişti ama zamanı değildi. Ve ardından Trabzonspor'da şampiyonluk olmak nasip oldu. Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı, benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum. Önceliğim Avrupa'ya gitmek. Döndüğümde ise sadece Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

BU KADAR UZUN SÜRMEZ

Ömür bundan sonraki süreçte şampiyonluk için bu kadar beklemeyeceklerini belirterek, "Ben tekrardan kısa sürede bu başarının geleceğini düşünüyorum" dedi.

TARAFTARLAR UMUTLU

Önümüzdeki dönem 3 kulvarda mücadele verecek bordo-mavililerde taraftarlar gelecek sezona daha umutlu bakıyor. Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da mücadele edecek olan takımlarının maçlarını heyecanla bekliyor.

GALIBIYETLE BAŞLADI

Karadeniz devi, Toto Süper Lig'e bu sezon 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başladı. Sezonun son maçında ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan bordo-mavililer bu sezon iç sahada hiç yenilmedi. Bu unvan sadece Fırtına'ya ait.