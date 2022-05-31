Fırtına'da herkes gelecek oyunculara odaklanırken, gidecek isimlerle ilgili de ciddi hareketlilik yaşanıyor. Nwakaeme, Puchacz ve Denswil'in sözleşmeleri bitti. Trabzonspor, Nwakaeme ve Denswil'le devam etmek istese de şu anda kadrodaki yabancı sayısı 14.

AYNEN DEVAM ETSİN

Önümüzdeli sezon 7+4 kuralı uygulanır ve toplamda 12 yabancı oyuncuya lisans çıkartma hakkı verilirse, süreç daha da zorlaşacak. Kulüplerin neredeyse tamamı bu sezonki gibi toplamda 14 yabancılı sistemin devamından yana. TFF'nin kararı bekleniyor.