Birlikten kuvvet doğar

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık" dedi. Başarılı hoca, "Ben ekip çalışmasına son derece inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Gece gündüz çalıştık, yorulduk ama asla durmadık" diye konuştu.
Teknik direktör Abdullah Avcı, "Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık" dedi. Başarılı hoca, "Ben ekip çalışmasına son derece inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Gece gündüz çalıştık, yorulduk ama asla durmadık" diye konuştu.