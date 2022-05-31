70 maçta 6 yenilgi

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı. 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken; sadece 6 maçı betti ve Avcı yönetiminde 2.08'lik puan ortalaması elde etti.

2 SEZONDA 2 KUPA

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 sezonda 2 kupa aldı. İlk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Karadeniz devi, bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Böylece Avcı ile 2 sezonda 2 kupayı müzesine götürmüş oldu.

ART ARDA AVRUPA'DA

Bordo-mavililer, geçen sezon ligi dördüncü bitirerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ederken bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren sınav verecek. Trabzonspor, Avcı ile art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

MUHTEŞEM DEĞİŞİM

Geçen sezon Süper Lig'in ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Fırtına, Abdullah Avcı geldikten sonra 32 karşılaşmada ise 3 kez kaybetti. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.