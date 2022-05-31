Haberler Trabzonspor 4 yolcu belli oldu

4 yolcu belli oldu

Bordo-mavili yönetim, yeni transferlere yer açmak için 5-6 oyuncuyla yolları ayıracak. Diabate ve Flavio yine kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devamında Koita, Trondsen ilk yolcular. Kouassi ve Gervinho konusundaki karar ise kamp dönemine sarkabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
4 yolcu belli oldu
Bordo-mavili yönetim, yeni transferlere yer açmak için 5-6 oyuncuyla yolları ayıracak. Diabate ve Flavio yine kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devamında Koita, Trondsen ilk yolcular. Kouassi ve Gervinho konusundaki karar ise kamp dönemine sarkabilir.
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