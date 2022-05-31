4 yolcu belli oldu

Bordo-mavili yönetim, yeni transferlere yer açmak için 5-6 oyuncuyla yolları ayıracak. Diabate ve Flavio yine kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devamında Koita, Trondsen ilk yolcular. Kouassi ve Gervinho konusundaki karar ise kamp dönemine sarkabilir.
Bordo-mavili yönetim, yeni transferlere yer açmak için 5-6 oyuncuyla yolları ayıracak. Diabate ve Flavio yine kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devamında Koita, Trondsen ilk yolcular. Kouassi ve Gervinho konusundaki karar ise kamp dönemine sarkabilir.