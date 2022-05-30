TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

"BİZ TEKLİFİMİZ YAPTIK, BEKLİYORUZ" Anthony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ın transfer durumlarına ilişkin ise Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi, "Anthony Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu.

33 yaşına gelmiş olması da beni endişendirmiyor. Biz teklifimizi yaptık bekliyoruz. Uğurcan'ın kalmasını istiyorum. Ona teklif geldiğinde 3 kere düşünüyorum. Bizimle kalmasını istiyorum. Tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan'a geldi yurtdışından."