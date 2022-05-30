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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Ağaoğlu, Nwakaeme gerçeğini açıkladı. Ahmet Ağaoğlu ayrıca flaş bir isme ciddi bir teklif geldiğini duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:39
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Bu sezonunun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca ile ilgili Ağaoğlu, "Visca iyi bir iş yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Şampiyonluğa da katkı sağladı ama benim standartlarımda pahalı bir transferdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Öyle paralar verdiğiniz de uykularım kaçıyor. Tek mutluluğum, o paranın ülke futbolunun içerisinde kalması. Berat, Siopis ve Bakasetas transferlerinde de aynısı söyledim." açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Ahmet Ağaoğlu, 2019/20 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından UEFA'dan gelen Avrupa kupalarına men cezasının takımı etkilediğini belirterek şunları söyledi, "Kupa finalinden sonra Avrupa kupalarından men cezası aldık. Mevcut kadroyu da elinizde tutmamnız zor oluyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Sörloth ayrıldı, bazı oyuncular ayrılmak istedi. Takımın iskeleti bozuldu ve güç kaybettik.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

O süreçte Abdlluah Avcı ile anlaştık. Hoca, elindeki oyuncu grubuyla neler yapabileceğini bize anlattı ve sezon sonunda bire bir planlar örtüştü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Onu yaparken 2021'in şubat ve mart ayında 2021/22 sezonun planlamasını yaptık. Garip karşılandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Biz planlamızı yaptık, nisan ayında transfer yerimiz, kamp yerimiz, hazırlık maçlarımız ve transferlerimiz hazırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Hazırlık maçlarına başlamadan önce, şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerimizden bazıları daha antrenörleriyle anlaşmamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Hazırlık kampına Marek Hamsik ve Andreas Cornelius hariç tam kadro başladık." dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

"10-12 OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer çalışmalarına da değinen Ahmet Ağaoğlu, "Benim Manchester United'la kafa kafaya oynayacak bir kadro kurma zorunluluğum yok.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Oradan gelen paranın 2-3 katını harcayıp başarılı olamadığınızda bunun hesabını yapacaksınız. Şampiyon olamasaydık da Trabzonspor'un bütçesinde dalgalanma olmayacaktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Hedefinizi yakalayamadığınzda ekonomik olarak sorun yaşarsanız o zaman sorun oluyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Hocamız bizden talebi 4 mevkiye transferdi. Bunlarla alakalı olarak bizim temasta bulunduğumu 10-12 oyuncumuz var. Mantıklı şekilde kulübün transfer dengemizi bozmayacak ve performans verecek oyuncuları istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

"BİZ TEKLİFİMİZ YAPTIK, BEKLİYORUZ"

Anthony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ın transfer durumlarına ilişkin ise Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi, "Anthony Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

33 yaşına gelmiş olması da beni endişendirmiyor. Biz teklifimizi yaptık bekliyoruz. Uğurcan'ın kalmasını istiyorum. Ona teklif geldiğinde 3 kere düşünüyorum. Bizimle kalmasını istiyorum. Tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan'a geldi yurtdışından."

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini duyurdu!

Abdülkadir Ömür'e daha önce Manchester City'den teklif geldiğini söyleyen Ağaoğlu, "Manchester City'den Abdülkadir Ömür'e 23 Milyon Euro teklif geldi. O teklifi reddetmem hayatımın pişmanlığı. Yusuf Yazıcı'nın ardından ikisinin de takımdan ayrılmasına sıcak bakmadım." dedi.

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