Haberler Trabzonspor Trabzonspor Nwakaeme’yi gözden çıkardı

Trabzonspor Nwakaeme’yi gözden çıkardı

Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
Trabzonspor Nwakaeme’yi gözden çıkardı

Bordo-mavililer, gelecek sezon planlamalarına başlarken, oyuncusu Antony Nwakaeme ile masaya oturdu. 2019 yılında sözleşmesi uzatılan ve yarın kontratının süresi dolacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo mavili kulübün sunduğu opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşmenin 3 yıla uzatılarak ücretinin artırılmasını istedi.

3 BUÇUK MİLYON EURO İSTEDİ

DHA'nın haberine göre; hakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon 500 bin Euro talep etti. Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ödenen oyuncuya son teklif olarak Marek Hamsik'e verilen ücret olan 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon Euro'luk anlaşma sunuldu.

TRABZONSPOR MASADAN KALKTI

Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme'nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı. Uzlaşma sağlanamayan oyuncuyu gözden çıkaran bordo mavili kulüp, Nwakaeme'nin yerine yeni oyuncu arayışlarına girdi.

YENİ SEZON NWAKAEME'SİZ ŞEKİLLENİYOR

Nijeryalı oyuncuya yeni teklif sunmama kararı aldığı öğrenilirken, bordo mavili kulüp, Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon planlamalarını Nwakaeme'siz olarak şekillendiriyor. Nwakaeme konusunda her iki tarafın da geri adım atmaması halinde oyuncuyla yollar ayrılacak. Futbolcunun sunulan teklifi revize edilmeden kabul etmesi halinde Nwakaeme takımda kalacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu | Kerem derken büyük ters köşe! Çılgın teklif...
Antalya'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…”
Ismael istedi yönetim harekete geçti! İşte yapılan teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!
Kaan Ayhan ısrarı! Şartlar sunuldu
Elon Musk hastalığı olarak bilinen 'Asperger Sendromu' nedir?
Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı!
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Nwakaeme’yi gözden çıkardı Trabzonspor Nwakaeme’yi gözden çıkardı 15:30
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Fenerbahçe'de transfer harekatı! 15:20
Alex de Souza bombası! Geri dönüyor Alex de Souza bombası! Geri dönüyor 15:13
Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! Fenerbahçe'de kaleci transferi imzaya kaldı! 14:53
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 14:51
Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul'da köprülere asıldı! Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul'da köprülere asıldı! 14:46
Daha Eski
Ismael istedi yönetim harekete geçti! İşte yapılan teklif Ismael istedi yönetim harekete geçti! İşte yapılan teklif 14:32
Ergin Ataman Burak Elmas'tan özür diledi! Ergin Ataman Burak Elmas'tan özür diledi! 13:49
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…” Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! “Zirvede kalmak için…” 13:48
Beşiktaş'tan sert açıklama! Beşiktaş'tan sert açıklama! 13:12
Kadın atletizm takımı Fransa'da ikinci oldu Kadın atletizm takımı Fransa'da ikinci oldu 12:57
El Ahli - Vidad (Wydad) maçı saat kaçta? El Ahli - Vidad (Wydad) maçı saat kaçta? 12:44