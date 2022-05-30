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Ödeme seferberliği

Bordo-mavili yönetim bir yandan transferle uğraşırken, Bankalar Birliği’ne ödenecek 200 milyon TL’yi de hazırladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ödeme seferberliği

Trabzonspor'da yönetim, yeni sezon öncesi bir yandan 3 kulvarda yarışacak bir takım kurmanın hesaplarını yaparken bir yandan da Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği ödeyeceği yaklaşık 200 milyon TL'lik faizi düşünüyor... Geçtiğimiz yıl 5+2 olan anlaşma 7+2 yıl olarak revize edilmişti. Yapılandırma kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesi yapılmayacak. Ancak faiz ödemesi yapılmak zorunda... Yönetimin bankalara bu yıl ödemesi gereken 200 milyon TL tutarındaki faiz borcunun parasını hazırladığı kaydedildi... Şu an itibariyle oyuncularına maaş ve prim borcu bulunmayan bordo-mavililer, geriye dönük vergi borçlarını da ödemeye devam ediyor...

Alacaklar yatırıldı

Trabzonspor'da futbolcuların cepleri de doldu. 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sezonu 81 puanla zirvede tamamlayan bordomavili ekipte, oyunculara şampiyonluk primi hariç tüm alacaklar ödendi. Yönetimin prim konusunda da çalışmalarına devam ettiği ve kısa süre içinde tüm oyuncuların hak edişlerini hesaplarına yatıracağı dile getirildi.

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