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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan bordo-mavililer, iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Sol beke transfer yapmak isteyen Fırtına, listesine Ludwig Augustinsson'u almıştı. İspanyol kulübü Sevilla İsveçli futbolcu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Bordo-mavililerde öncelik ise sol bek pozisyonu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Geçtiğimiz sezon tam 8 farklı ismi sol bek pozisyonunda oynatan Fırtına, bu sezon böyle bir durum yaşamak istemiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Trabzonspor, bu mevki için arayışını sürdürürken gündemine Ludwig Augustinsson gelmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

AUGUSTINSSON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Fırtına'nın transfer listesinde yer alan Ludwig Augustinsson için kulübü Sevilla'dan ilk kez açıklama geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

İspanyol ekibinin sportif direktör Monchi açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Monchi, 28 yaşındaki sol bek için Türkiye'den bir ilgi olduğunu belirtti, ancak daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

İsveçli futbolcunun Sevilla'da 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

LUDWIG AUGUSTINSSON KİMDİR?

21 Nisan 1994 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Kariyerine IF Bromma takımının altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Sırasıyla Brommapojkarna, Göteborg, Kopenhag, Werder Bremen ve Sevila takımlarında forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Ludwig Augustinsson için açıklama geldi

Sevilla formasıyla bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.

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