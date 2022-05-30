Haberler Trabzonspor Bozdoğan mesajı

Bozdoğan mesajı

Alman basını, Can Bozdoğan için Trabzonspor’un bir seçenek olduğunu yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Bozdoğan mesajı
Alman RevierSport, Beşiktaş'ın Can Bozdoğan için 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Trabzonspor'un kapıda beklediğini yazdı... Siyah-beyazlı ekip için son tarihin 31 Mayıs (yarın) olduğu belirtildi. Bonservisi Schalke 04'te olan 21 yaşındaki merkez orta saha Can Bozdoğan, kiralık oynadığı Beşiktaş'ta bu sezon 26 maça çıkıp 1 gol+1 asist üretmişti. Bozdoğan'ın Abdullah Avcı'nın istediği oyunculardan biri olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş bir hamle yapmazsa kadroya dahil edilebileceği dile getiriliyor... Sol ayaklı yetenekli futbolcu orta sahanın solunda ve on numara mevkilerinde de görev yapabiliyor.
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