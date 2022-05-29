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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Transfer çalışmalarının devam ettiği bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Süper Lig'in öne çıkan performanslarından birine imza atan o ismi ikna ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:29
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Organizasyona play-off turundan dahil olacak bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kesmiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fırtına, sağ bek transferinde yerli bir isme yöneldi. İşte detaylar...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Transfer sezonuna geçen sene olduğu gibi hızlı bir giriş yapmayı planlayan Trabzonspor'un ilk transfer icraatını gerçekleştirdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Akşam'ın haberine göre; Abdullah Avcı, Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın vazgeçilmez oyuncusu olan Onur Bulut'u Trabzonspor'a transferi konusunda ikna etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Yabancı kuralını dikkate alan deneyimli teknik adam bu bölgeyi yerli bir isimle doldurmak istiyordu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı 8 asistle dikkat çeken Onur Bulut, Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda da etkili bir performans sergilemişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ beki Abdullah Avcı'nın projesini anlatarak ikna ettiği kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Piyasa değeri 2 milyon euro olan Onur bu sezon Kayserispor'da 40 maçta forma giyerek 1 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

ONUR BULUT KİMDİR?

16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Kariyerine Werdohl altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Bochum, Freiburg, Braunschweig, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

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