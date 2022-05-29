TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Süper Lig'in yıldız ismini bitiriyor! Abdullah Avcı ikna etti

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı 8 asistle dikkat çeken Onur Bulut, Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda da etkili bir performans sergilemişti.

Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ beki Abdullah Avcı'nın projesini anlatarak ikna ettiği kaydedildi.