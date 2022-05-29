Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması dünyada büyük ses getirmişti. AdStation tarafından 14 Mayıs'ta Trabzon'da gerçekleştirilen organizasyonun sadece teknik ekipmanı için İstanbul'dan Trabzon'a 70 TIR gittiği açıkandı. Kurulumun 7 gün sürdüğü şampiyonluk kutlaması için 500'ün üzerinde kişi gece gündüz çalıştı. Kupa Seremonisi için oluşturulan 500 metrekarelik platform dünyada bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri oldu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 45 bin kişinin katıldığı kutlama için çalışmaların aylar öncesinden başladığını belirten AdStation Genel Koordinatörü Hakan Doğan; "Yalnızca fikir, kurgu ve tasarım aşaması 2 ay sürdü. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından zamana karşı yarışıldı. Kutlamalar pandeminin izlerinin silindiği organizasyon olarak da bir mihenk taşı oldu" ifadelerini kullandı.