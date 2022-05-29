Hugo’dan mesaj var

Savunmadaki performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Vitor Hugo, gelecek sezon da zirvede yer almak istediklerini söyledi... Brezilyalı stoper, takım olarak iyi ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzonspor'u en iyi şekide temsil edeceklerine inandığını kaydetti.
Savunmadaki performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Vitor Hugo, gelecek sezon da zirvede yer almak istediklerini söyledi... Brezilyalı stoper, takım olarak iyi ve uyumlu bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzonspor'u en iyi şekide temsil edeceklerine inandığını kaydetti.